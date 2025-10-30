به گزارش تابناک به نقل از فارس، احسانی، مدیرعامل باشگاه ذوبآهن اعلام کرده این باشگاه بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
اکنون صورتحساب مالی باشگاه در سایت کدال منتشر شده. صحبت از تشکیل جلسه مجمع فوقالعاده باشگاه ذوبآهن برای تصمیمگیری در خصوص انحلال این باشگاه نیز مطرح شده.
مدیران باشگاه میگویند چنین اتفاقی بعید است رخ بدهد و این نظر حسابرس بر اساس استانداردهای حسابداری است و امیدواریم که اصلاً چنین اتفاقی رخ ندهد و باشگاه ذوبآهن به حیات خود ادامه بدهد.
باشگاه ذوبآهن البته مطالباتی حدود ۵۰۰ هزار دلار از نهادهای بینالمللی فوتبال دارد که میتواند به حل مشکلات مالی این باشگاه کمک شایانی کند.