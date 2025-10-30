به گزارش تابناک، طی حکمی از سوی فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت الله خامنه ای، سردار احمد وحیدی به عنوان جانشین ستاد کل نيروهای مسلح معرفی شد.

وی دانش‌آموختهٔ کارشناسی مهندسی الکترونیک، کارشناسی ارشد و دکتری مطالعات استراتژیک است. او از حوالی ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ معاون اطلاعات سپاه بود و در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ فرماندهی نیروی قدس را برعهده داشت.

سردار احمد وحیدی از جمله فرماندهان سپاه پاسداران، در طول دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از آن است، که تاکنون مسئولیت‌های زیر را برعهده داشته است:

فرماندهی نیروی قدس

معاونت طرح، برنامه و امور بین‌الملل وزارت دفاع

جانشین وزیر دفاع

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

رئیس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام

رئیس کارگروه سیاسی، دفاعی و امنیتی در تدوین برنامهٔ پنجم توسعه

رئیس کمیسیون دفاعی-امنیتی شورای راهبردی روابط خارجی

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران