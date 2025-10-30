پرسپولیس بازهم مساوی کرد، تراکتور بازهم نبرد/ دو شوت آتشین یخ بازی را آب کرد

تراکتور تبریز و پرسپولیس در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر با یکدیگر تقابل کردند که هیچکدام موفق نشدند به پیروزی دست پیدا کنند.

دو تیم تراکتور و پرسپولیس در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در تبریز به مصاف هم رفتند و این مسابقه با تساوی خاتمه یافت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم تراکتور تبریز و پرسپولیس در چهارچوب دیدارهای هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۸ امروز، پنجشنبه در ورزشگاه بنیان دیزل و با رأی کمیته انضباطی بدون حضور تماشاگران آغاز شد و با تساوی یک - یک به پایان رسید.

امیرحسین حسین‌زاده در دقیقه ۸۹ برای تراکتور و مارکو باکیچ در دقیقه ۷+۹۰ برای پرسپولیس گلزنی کردند. پرسپولیس از دقیقه ۷۷ و به دنبال اخراج مرتضی پورعلی‌گنجی ۱۰ نفره کار را دنبال می‌کرد.

تراکتور با هدایت دراگان اسکوچیچ پا به میدان گذاشت، در حالی که هدایت پرسپولیسی‌ها برای این دیدار پس از برکناری وحید هاشمیان و انتخاب اوسمار ویرا به عنوان سرمربی جدید، به صورت موقت به کریم باقری سپرده شد.

ترکیب ابتدایی تراکتور:

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، الکساندر سدلار، شجاع خلیل‌زاده، صادق محرمی، مهدی شیری، تیبور هلیلوویچ، مهدی هاشم‌نژاد، مهدی ترابی، رگی لوشکیا، امیرحسین حسین‌زاده.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس:

پیام نیازمند، سرژ اوریه، حسین کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، محمد عمری، فرشاد احمدزاده، محمدامین کاظمیان و علی علیپور.

دانیال اسماعیلی‌فر در دقیقه ۹ مسابقه از سمت چپ و روی غفلت مدافعان پرسپولیس موقعیت خطرناکی را برای تراکتور ایجاد کرد که با دفع پیام نیازمند همراه بود.

مارکو باکیچ ضربه ایستگاهی که در دقیقه ۱۸ و چسبیده به محوطه جریمه نصیب پرسپولیس شده بود را با یک شوت محکم روانه دروازه پرسپولیس کرد، اما علیرضا بیرانوند با دفع توپ اجازه گلزنی نداد و توپ پس از برخورد به تیر افقی به کرنر رفت.

امیرحسین حسین‌زاده در دقیقه ۲۸ و از فاصله‌ای نسبتاً دور اقدام به شوتزنی کرد که با دفع توپ نیازمند همراه بود. در ادامه اما فاز دوم حمله تراکتوری‌ها ثمری نداشت.

این دیدار در ادامه نیمه اول، بیشتر در میانه میدان جریان داشت تا ۴۵ دقیقه نخست با تساوی بدون گل خاتمه پیدا کند.

تعلل در خط دفاعی تراکتور در دقیقه ۵۰ توپگیری و شوتزنی محمد عمری را به همراه داشت که بیرانوند توانست توپ را مهار کند.

حسین‌زاده در دقیقه ۶۸ توپی که چندین مرتبه با اشتباه بازیکنان دو تیم در رفت و برگشت بود، به سمت دروازه پرسپولیس شلیک کرد که نیازمند توانست درازکش و روی زمین، این ضربه را دفع کند. در ادامه هم اسماعیلی‌فر قصد باز کردن دروازه پرسپولیس را داشت که ضربه او به کنار دروازه برخورد کرد.

در حالی که مهدی هاشم‌نژاد در دقیقه ۷۷ می‌توانست روی یک فرار با پیام نیازمند تک به تک شود، مرتضی پورعلی‌گنجی روی او خطا کرد که ابتدا با دریافت کارت زرد دوم و پس از بازبینی صحنه در VAR با کارت قرمز مستقیم، از بازی اخراج شد تا پرسپولیس ۱۰ نفره به کار خود ادامه دهد.

تراکتوری‌ها با یک توپ‌ربایی در دقیقه ۸۱ حمله‌ای سریع و پر تعداد را روی دروازه پرسپولیس تدارک دیدند، اما مدافعان پرسپولیس در لحظه آخر با یک تکل این حمله را خنثی کردند.

امیرحسین حسین‌زاده در دقیقه ۸۹ پس از دریافت توپ میان مدافعان پرسپولیس، با کنترل سینه، چرخش و شوت محکم خود، دروازه پرسپولیس را باز کرد.

پرسپولیس در لحظات پایانی، صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که مارکو باکیچ در دقیقه ۷+۹۰ با شوتی استثنایی و محکم، کنج دروازه بیرانوند را نشانه گرفت و برای تیمش گلزنی کرد.

در نهایت دیداری که بسیار سرد و بی روح دنبال می‌شد، با دو شوت آتشین و مرگ‌بار در لحظات پایانی گرم‌تر شد. پرسپولیس به ششمین تساوی خود در این فصل رسید و تراکتوری هم که از مهرماه ۱۴۰۱ نتوانسته مقابل پرسپولیس به پیروزی برسد، بازهم در این امر ناموفق بود.

به گزارش تابناک، باتوجه به حساسیت بازی و فاصله نزدیک دو تیم در جدول که تراکتور با ۱۲ امتیاز و پرسپولیس با ۱۱ امتیاز، سوم و هفتم هستند، تقابل دو تیم به نوعی یک بازی ۶ امتیازی محسوب می‌شد، اما دو تیم به تساوی رضایت دادند.