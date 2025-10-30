En
گواهینامه رانندگی در صورت تکرار تخلفات باطل می‌شود

جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت که گواهینامه رانندگی افراد در صورت تکرار تخلفات، باطل می‌شود.
گواهینامه رانندگی در صورت تکرار تخلفات باطل می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از فراجا، سرهنگ سیاوش محبی افزود: گواهینامه رانندگی یک حق شخصی نیست، بلکه امتیازی است که به فرد اعطا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت رعایت نکردن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، راننده ممکن است صلاحیت داشتن گواهینامه را از دست دهد و در صورت تکرار تخلفات حادثه‌ساز، گواهینامه او باطل خواهد شد.

گفتنی است، پلیس راهور پیش از این اعلام کرده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۳۶۰ جلد گواهینامه رانندگی به دلیل انجام تخلفات حادثه‌ساز شبانه و تجمیع میزان نمرات منفی ، ضبط شده است.

بر این اساس، رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه‌ساز و مخصوصا در شب شوند، از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات مارپیچ، عبور از چراغ قرمز و….مشمول دریافت نمره منفی و درج در سوابق رانندگی خود خواهند شد.

