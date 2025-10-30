۲ طلا و ۲ نقره برای کشتی ساحلی جوانان ایران در آسیا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در آخرین روز از بازی‌های آسیایی جوانان بحرین برای کاروان ایران، رقابت کشتی ساحلی برگزار شد و نمایندگان ایران صاحب دو مدال طلا و دو نقره شدند.

نتایج به شرح زیر است:

سینا شکوهی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی ساحلی، در مرحله فینال برابر ناکنات تانپور از هند پیروز شد و به مدال طلا رسید.

امیرعلی دمیرکلایی نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی ساحلی در فینال برابر سوباش فولمالی از کشور هند شکست خورد و مدال نقره گرفت.

تورج خدایی نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم در دیدار فینال برابر راویندر از هند با نتیجه ۳ بر یک پیروز شود و به مدال طلای این وزن رسید.

محمدمهدی فتوحی نماینده وزن ۹۰ کیلوگرم، در دیدار فینال برابر آرجون راهیل از هند با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و به مدال نقره رسید.