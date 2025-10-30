ترامپ: فرصت نشد با رهبر کره شمالی دیدار کنم

رئیس جمهور آمریکا که در روزهای گذشته به آسیا سفر کرده بود، گفت که فرصت دیدار با رهبر کره شمالی را نداشته است.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز (پنج‌شنبه) در مسیر بازگشت از سفر خود به آسیا که در آخرین مقصد به کره جنوبی رفته بود، گفت که به دلیل مشغله زیاد نتوانسته با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی دیدار کند اما افزود که می‌تواند، بازگردد.

او در کره جنوبی دیدار مهمی با «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین انجام داد که به گفته هر دو رهبر، آنها توانستند به‌ویژه در حوزه تجاری و اقتصادی به توافق‌هایی دست یابند.

بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، ترامپ در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت که «من رابطه بسیار خوبی با کیم جونگ اون داشته‌ام.»

او پیشتر ایراز تمایل کرده بود که ممکن است در جریان سفر خود به آسیا با رهبر کره شمالی نیز ملاقاتی داشته باشد.

ترامپ و کیم اولین بار در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در یک منطقه غیر نظامی در مرز دو کره با یکدیگر دیدار کردند اما دیدار آنها نتیجه چندانی در بر نداشت.