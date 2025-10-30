En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ: فرصت نشد با رهبر کره شمالی دیدار کنم

رئیس جمهور آمریکا که در روزهای گذشته به آسیا سفر کرده بود، گفت که فرصت دیدار با رهبر کره شمالی را نداشته است.
کد خبر: ۱۳۳۷۲۹۳
| |
297 بازدید
ترامپ: فرصت نشد با رهبر کره شمالی دیدار کنم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیس جمهور آمریکا که در روزهای گذشته به آسیا سفر کرده بود، گفت که فرصت دیدار با رهبر کره شمالی را نداشته است.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز (پنج‌شنبه) در مسیر بازگشت از سفر خود به آسیا که در آخرین مقصد به کره جنوبی رفته بود، گفت که به دلیل مشغله زیاد نتوانسته با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی دیدار کند اما افزود که می‌تواند، بازگردد.

او در کره جنوبی دیدار مهمی با «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین انجام داد که به گفته هر دو رهبر، آنها توانستند به‌ویژه در حوزه تجاری و اقتصادی به توافق‌هایی دست یابند.

بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، ترامپ در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت که «من رابطه بسیار خوبی با کیم جونگ اون داشته‌ام.»

او پیشتر ایراز تمایل کرده بود که ممکن است در جریان سفر خود به آسیا با رهبر کره شمالی نیز ملاقاتی داشته باشد.

ترامپ و کیم اولین بار در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در یک منطقه غیر نظامی در مرز دو کره با یکدیگر دیدار کردند اما دیدار آنها نتیجه چندانی در بر نداشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دونالد ترامپ کیم جونگ اون کره شمالی کره جنوبی شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توافق جنجالی آمریکا و چین بر سر عناصر خاکی کمیاب
هراس آمریکا از ابرسلاح کره شمالی
ترامپ کرانه باختری را به اسرائیل فروخت!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۷ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۷۵ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۶۷ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۷ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۴ نظر)
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005btF
tabnak.ir/005btF