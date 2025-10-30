انتقاد جواد امام از تجمع غیرقانونی علیه روحانی و ظریف

به گزارش تابناک، جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات درباره تجمع علیه حسن روحانی و محمد جواد ظریف در فضای مجازی نوشت:
راهاندازی کارناوال و تجمعات بدون مجوز تندروها و گروههایی خاص برای خوش رقصی مقابل بیگانگان و تخریب شخصیتهای ارزشمند کشور و تلاش برای ایجاد هرج و مرج و آشوب مجاز شمرده و نمایندهای هم که وظیفه اش قانون گذاری است، پیشگام اینگونه اقدامات غیر قانونی میشود.
این در حالی است که کارزار برای مقابله با بیقانونی و درخواست رسمی تجمع برای مقابله با گروههای آتش به اختیار و خودسر با مخالفت، سکوت و بعضاً برخوردهای سلیقهای دستگاههای مسئول مواجه میشود.
اگر بر کشور قانونی دیگر، به جز قانون اساسی فعلی حاکم شده است، دستکم رونوشت آن را منتشر کنید تا تکلیف مسأله حاکمیت قانون روشن شود.
پیشنهاد میشود وزارت کشور و دیگر ارکان مسئول یکبار برای همیشه مشخص کنند که طرفدار جبهه قیام هستند یا جبهه قانون.