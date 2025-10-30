انتقاد جواد امام از تجمع غیرقانونی علیه روحانی و ظریف

جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات درباره تجمع علیه حسن روحانی و محمد جواد ظریف در فضای مجازی نوشت: اگر بر کشور قانونی دیگر، به جز قانون اساسی فعلی حاکم شده است، دست‌کم رونوشت آن را منتشر کنید تا تکلیف مسأله حاکمیت قانون روشن شود.

راه‌اندازی کارناوال و تجمعات بدون مجوز تندرو‌ها و گروه‌هایی خاص برای خوش رقصی مقابل بیگانگان و تخریب شخصیت‌های ارزشمند کشور و تلاش برای ایجاد هرج و مرج و آشوب مجاز شمرده و نماینده‌ای هم که وظیفه اش قانون گذاری است، پیشگام اینگونه اقدامات غیر قانونی می‌شود.

این در حالی است که کارزار برای مقابله با بی‌قانونی و درخواست رسمی تجمع برای مقابله با گروه‌های آتش به اختیار و خودسر با مخالفت، سکوت و بعضاً برخورد‌های سلیقه‌ای دستگاه‌های مسئول مواجه می‌شود.

پیشنهاد می‌شود وزارت کشور و دیگر ارکان مسئول یک‌بار برای همیشه مشخص کنند که طرفدار جبهه قیام هستند یا جبهه قانون.