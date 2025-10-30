پوشش جولانی و همسرش در ریاض خبرساز شد

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ رئیسجمهور و بانوی اول سوریه با انتخاب رنگ بنفش، پوشش خود را در نهمین نشست ابتکار سرمایهگذاری آینده در ریاض هماهنگ کردند.
ابومحمد الجولانی ملقب به احمد الشرع، رئیسجمهوری سوریه، و همسرش لطیفه دروبی، با انتخاب رنگ بنفش، پوشش خود را در نهمین نشست ابتکار سرمایهگذاری آینده در ریاض هماهنگ کردند.
برای کشورهای مسلمان در خاورمیانه، این اقدام بدیع و جالب به نظر میرسد؛ زیرا پیش از این، کمتر دیده شده که رهبران کشورهای مسلمان با همسران خود در مناسبتهای اجتماعی شرکت کنند یا از ایده کشورهای غربی در هماهنگی پوشش زوجهای قدرتمند پیروی کنند.
برای نمونه، معمولا کاترین، شاهدخت ولز و همسرش ویلیام، ولیعهد بریتانیا، از ایده همرنگی میان کراوات ویلیام و پوشش کاترین استفاده میکنند؛ روشی که در سالهای اخیر به الگویی برای هماهنگی ظاهری در محافل رسمی برای دولتمردان غربی بدل شده است.
همسر احمد الشرع، لطیفه الدروبی، ماه گذشته در رشته «زبان و ادبیات عربی» از دانشگاه ادلب سوریه فارغالتحصیل شد.