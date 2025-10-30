En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

این خودروها امروز ارزان شدند

قیمت‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد این بازار در حال ورود به مرحله‌ای از انطباق با شرایط جدید اقتصادی است و با وجود افزایش قیمت بعضی محصولات، گرایش نزولی دارد.
کد خبر: ۱۳۳۷۲۷۷
| |
703 بازدید

این خودروها امروز ارزان شدند

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ قیمت خودرو امروز ۸ آبان ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بازار شاهد نوساناتی محدود با گرایش نزولی بود. پس از دوره‌ای از هیجان ناشی از تحولات اقتصادی و سیاسی در هفته‌های اخیر، اکنون نشانه‌هایی از ثبات نسبی در روند قیمت‌ها مشاهده می‌شود.

از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، بازار خودرو در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به متغیر‌های کلان اقتصاد و تصمیمات سیاست‌گذاران وابسته است. عبور نرخ ارز از سطوح بالاتر، تغییرات در میزان عرضه و توقف واردات خودرو از جمله عواملی هستند که می‌توانند مسیر حرکتی بازار را به شکل محسوسی تحت تاثیر قرار دهند.

به نظر می‌رسد بازار خودرو در حال ورود به مرحله‌ای از انطباق با شرایط جدید اقتصادی است. در چنین شرایطی، انتظارات فعالان بازار بیش از پیش به سیاست‌های ارزی، تجاری و تنظیمی دولت گره خورده است.

این خودروها امروز ارزان شدند

 

قیمت خودرو‌های داخلی

تارا دستی V ۱ و شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته ۷ میلیون تومان گران شدند. بر همین مبنا، این سدان‌های داخلی به ترتیب با نرخ‌های یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان و یک میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شدند.

رانا پلاس TU ۵ P افت ۳ میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی ۹۲۷ میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، سایپا ۱۵۱ تنها یک میلیون تومان ارزان شد و با برچسب قیمتی ۵۱۵ میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شد.

این خودروها امروز ارزان شدند

قیمت خودرو‌های مونتاژی

هایما S ۵ پرو سردمدار تغییرات قیمتی میان خودرو‌های مونتاژی بود. بر همین اساس، این کراس‌اوور مونتاژی ۹۵ میلیون تومان گران شد و روی شاخص ۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، چانگان CS ۳۵ افت ۴۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا به نرخ معاملاتی ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان سقوط کند.

میان محصولات مدیران خودرو، تیگو ۸ پرومکس ۲۵ میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. در همین حال، X ۵۵ پرو رشد ۳۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

جک J ۴ که در سایت کرمان موتور مونتاژ می‌شود، ۴ میلیون تومان گران شد تا با قیمت یک میلیارد و ۳۰۱ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از طرفی، بک X ۳ رشد ۱۶ میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان رسید.

فیدلیتی الیت (۵ نفره) نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان گران شد تا با قیمت ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. همچنین، دیگنیتی پرستیژ افت ۲۵ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو راناپلاس سایپا مونتاژی هایما
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو در بازار امروز 7 آبان ماه
مرسدس‌بنز؛ وقتی صلابت آلمانی با احساس پیوند خورد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۷ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۷۵ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۶۷ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۷ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۴ نظر)
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bsz
tabnak.ir/005bsz