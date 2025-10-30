این خودروها امروز ارزان شدند

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ قیمت خودرو امروز ۸ آبان ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بازار شاهد نوساناتی محدود با گرایش نزولی بود. پس از دورهای از هیجان ناشی از تحولات اقتصادی و سیاسی در هفتههای اخیر، اکنون نشانههایی از ثبات نسبی در روند قیمتها مشاهده میشود.
از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، بازار خودرو در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای کلان اقتصاد و تصمیمات سیاستگذاران وابسته است. عبور نرخ ارز از سطوح بالاتر، تغییرات در میزان عرضه و توقف واردات خودرو از جمله عواملی هستند که میتوانند مسیر حرکتی بازار را به شکل محسوسی تحت تاثیر قرار دهند.
به نظر میرسد بازار خودرو در حال ورود به مرحلهای از انطباق با شرایط جدید اقتصادی است. در چنین شرایطی، انتظارات فعالان بازار بیش از پیش به سیاستهای ارزی، تجاری و تنظیمی دولت گره خورده است.
قیمت خودروهای داخلی
تارا دستی V ۱ و شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته ۷ میلیون تومان گران شدند. بر همین مبنا، این سدانهای داخلی به ترتیب با نرخهای یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان و یک میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شدند.
رانا پلاس TU ۵ P افت ۳ میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی ۹۲۷ میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، سایپا ۱۵۱ تنها یک میلیون تومان ارزان شد و با برچسب قیمتی ۵۱۵ میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شد.
قیمت خودروهای مونتاژی
هایما S ۵ پرو سردمدار تغییرات قیمتی میان خودروهای مونتاژی بود. بر همین اساس، این کراساوور مونتاژی ۹۵ میلیون تومان گران شد و روی شاخص ۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، چانگان CS ۳۵ افت ۴۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا به نرخ معاملاتی ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان سقوط کند.
میان محصولات مدیران خودرو، تیگو ۸ پرومکس ۲۵ میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. در همین حال، X ۵۵ پرو رشد ۳۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.
جک J ۴ که در سایت کرمان موتور مونتاژ میشود، ۴ میلیون تومان گران شد تا با قیمت یک میلیارد و ۳۰۱ میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شود. از طرفی، بک X ۳ رشد ۱۶ میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان رسید.
فیدلیتی الیت (۵ نفره) نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان گران شد تا با قیمت ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. همچنین، دیگنیتی پرستیژ افت ۲۵ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.