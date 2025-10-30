به گزارش خبرنگار تابناک در استان مرکزی، مانور تمام‌عیار «اقتدار آفتاب» با حضور ۲ هزار نیروی عملیاتی صبح امروز پنجشنبه هشتم آبان‌ماه در منطقه عمومی کوکبیه شهرستان شازند در استان مرکزی آغاز شد.

سردار «حسین ساجدی‌نیا» معاون وزیر کشور و رئیس ستاد بحران کشور در حاشیه برگزاری این مانور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان مرکزی، در مورد مدیریت رسانه‌ای بحران و نقشی که رسانه‌ها در این حوزه دارند، اظهار کرد: در حوزه بحران، رسانه‌ها نقش بسیار مهمی دارند، به همین منظور سند ملی رسانه در حوزه بحران تهیه و در هیات وزیران تصویب شد.

وی افزود: سند ملی رسانه پس از تصویب، به رسانه‌ها، صداوسیما به‌عنوان مرجع و وزارت ارشاد و بخش رسانه‌ای آن ارسال و ابلاع شده است.

رئیس ستاد بحران کشور با بیان اینکه اصل این سند در سایت سازمان بحران برای استفاده عمومی قرار گرفته است، تاکید کرد: برای‌مان بسیار مهم است که در زمان بحران، اخبار صحیح به مردم مخابره شود و آنها دقیقا بدانند در منطقه‌ای که حادثه یا واقعه‌ای رخ می‌دهد، چه می‌گذرد و چگونه باید عمل کرد.

وی اضافه کرد: نقش مهمتری که رسانه دارد، قبل از رقم خوردن یک بحران است، افزود: رسانه‌ها باید در حوزه آموزش ورود و نقش موثری در آن داشته باشد یعنی از طریق رسانه‌ها به مردم آموزش داده شود؛ چه در حوزه فضای مجازی و چه در حوزه دیداری باید دست به دست هم دهند تا نقش موثری در این حوزه ایفا شود.

سردار ساجدی‌نیا همچنین گفت: در مجموع باید گفت رسانه‌ها می‌تواند نقش بسیار تاثیرگذاری را در زمان بحران ایفا کند.