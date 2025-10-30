En
اهمیت بالای اطلاع‌رسانی صحیح در زمان بحران

رئیس ستاد بحران کشور بر اهمیت نقش رسانه‌های در زمان بحران تاکید کرد و گفت: برای‌مان بسیار مهم است که اخبار صحیح به مردم مخابره شود.
اهمیت بالای اطلاع‌رسانی صحیح در زمان بحران

به گزارش خبرنگار تابناک در استان مرکزی، مانور تمام‌عیار «اقتدار آفتاب» با حضور ۲ هزار نیروی عملیاتی صبح امروز پنجشنبه هشتم آبان‌ماه در منطقه عمومی کوکبیه شهرستان شازند در استان مرکزی آغاز شد.

سردار «حسین ساجدی‌نیا» معاون وزیر کشور و رئیس ستاد بحران کشور در حاشیه برگزاری این مانور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان مرکزی، در مورد مدیریت رسانه‌ای بحران و نقشی که رسانه‌ها در این حوزه دارند، اظهار کرد: در حوزه بحران، رسانه‌ها نقش بسیار مهمی دارند، به همین منظور سند ملی رسانه در حوزه بحران تهیه و در هیات وزیران تصویب شد.

وی افزود: سند ملی رسانه پس از تصویب، به رسانه‌ها، صداوسیما به‌عنوان مرجع و وزارت ارشاد و بخش رسانه‌ای آن ارسال و ابلاع شده است.

رئیس ستاد بحران کشور با بیان اینکه اصل این سند در سایت سازمان بحران برای استفاده عمومی قرار گرفته است، تاکید کرد: برای‌مان بسیار مهم است که در زمان بحران، اخبار صحیح به مردم مخابره شود و آنها دقیقا بدانند در منطقه‌ای که حادثه یا واقعه‌ای رخ می‌دهد، چه می‌گذرد و چگونه باید عمل کرد.

وی اضافه کرد: نقش مهمتری که رسانه دارد، قبل از رقم خوردن یک بحران است، افزود: رسانه‌ها باید در حوزه آموزش ورود و نقش موثری در آن داشته باشد یعنی از طریق رسانه‌ها به مردم آموزش داده شود؛ چه در حوزه فضای مجازی و چه در حوزه دیداری باید دست به دست هم دهند تا نقش موثری در این حوزه ایفا شود.

سردار ساجدی‌نیا همچنین گفت: در مجموع باید گفت رسانه‌ها می‌تواند نقش بسیار تاثیرگذاری را در زمان بحران ایفا کند.

