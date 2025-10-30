ماجرای پلمپ ۲ پاساژ معروف تهران چیست؟

روز گذشته مدیریت شهری در تازه‌ترین اقدام برای احقاق حقوق شهروندان، پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم را به‌دلیل نداشتن ‌ایمن‌سازی‌ مناسب در زمان اعلام‌شده از سوی مالکان پلمب کرد. به‌این‌ترتیب بمب‌های ساعتی ساختمان‌های ناایمن در مرکز شهر یکی بعد از دیگری خنثی می‌شوند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، ماجرای ساختمان‌های ناایمن در مناطق مرکزی شهر از خبر‌های حساسیت‌برانگیزی است که به‌دلیل ارتباط مستقیم با ایمنی و حفظ جان شهروندان بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. روز گذشته مدیریت شهری در تازه‌ترین اقدام برای احقاق حقوق شهروندان، پاساژ‌های شانزلیزه و آلومینیوم را به‌دلیل نداشتن ایمن‌سازی مناسب در زمان اعلام‌شده از سوی مالکان پلمب کرد. به‌این‌ترتیب بمب‌های ساعتی ساختمان‌های ناایمن در مرکز شهر یکی بعد از دیگری خنثی می‌شوند.

تهدیدی برای جان مردم

بیشترین تعداد پاساژ‌های ناایمن پایتخت در محدوده مرکز شهر و منطقه ۱۱ شهرداری قرار دارند و همین ماه گذشته بود که داربست‌های نمای پاساژ علاءالدین بعد از ۳ سال بلاتکلیفی جمع‌آوری شد. پیش از این مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ اعلام کرده بود که اخطار‌های لازم به همه مالکان پاساژ‌های ناایمن این منطقه مانند پاساژ مهستان، اقاقیا، شانزلیزه و آلومینیوم داده شده و بعد از برگزاری جلسات کارشناسی، مالکان متعهد شده‌اند در مدت معینی اقدامات لازم برای ایمن‌سازی این ساختمان‌ها را به سرانجام برسانند. بیش از ۳۰۰ باب مغازه در پاساژ شانزلیزه و ۶۰۰ باب مغازه در پاساژ آلومینیوم در حال فعالیتند و این ساختمان‌ها تهدیدی جدی برای سلامت و جان شهروندان به‌حساب می‌آیند.

پلمب بعد از پایان مهلت اعلام‌شده

صبح ۷ آبان خبر پلمب ۲ پاساژ شانزلیزه و آلومینیوم منتشر و با واکنش‌های متفاوت شهروندان مواجه شد. مغازه‌داران و مشتریانی که به این ۲ پاساژ مراجعه می‌کردند، با نیوجرسی‌های غول‌پیکری مواجه شدند که خبر از پلمب این پاساژ‌ها می‌دادند. درحال‌حاضر نیرو‌های شهرداری شهروندان را راهنمایی می‌کنند و هرچند پاساژ‌ها پلمب شده‌اند، مسیر تردد ضروری برای کسبه باز است. نوار زردرنگ کنترل محدوده خطر هم درست جایی نصب شده که سیم‌کشی‌های ناایمن برق قرار دارد. آنطور که مهدی قمی، شهردار منطقه می‌گوید، پیش از این بار‌ها به مالکان این ۲ پاساژ اخطار و مهلت داده شده؛ اما با پایان مهلت تعیین‌شده هیچ اقدامی برای رفع مشکلات ایمنی از سوی مالکان انجام نشده است. در هفته‌های گذشته هم وقوع یک آتش‌سوزی گسترده در پاساژ آلومینیوم زنگ هشدار برای برخورد با این وضعیت را دوباره به صدا درآورد.

دود تخلف مالکان در چشم کسب‌وکار‌ها

حوالی ظهر است و رفت‌وآمد در محدوده این ۲ مجتمع تجاری تقریبا آرام و عادی است. کسبه نگران و بلاتکلیف در پیاده‌رو قدم می‌زنند. پلمب پاساژ‌های شانزلیزه و آلومینیوم با واکنش‌های متفاوت آنها مواجه شده است. علی بیک، کاسب پاساژ آلومینیوم که از این ماجرا و از دست مالکان بی‌تفاوت به قوانین، عصبانی است، معتقد است بسته‌شدن این مرکز تجاری به کسبه ضرر می‌زند. او می‌گوید: «شهرداری قبلا برای ایمن‌سازی تذکر داده بود. کسبه هم برای رفع مشکلات سیم‌کشی برق و آتش‌نشانی اقدام کرده‌اند؛ اما هنوز وضعیت به استاندارد‌ها نرسیده است و حالا دودش به چشم ما می‌رود که اینجا کار می‌کنیم.»

تأمین ایمنی کسبه و مردم

بین ۶۰۰ مغازه فعال در پاساژ آلومینیوم بسیاری از مغازه‌ها در اختیار مستأجران است و تعلل مالکان در ایمن‌سازی، نگرانی این گروه را بیشتر کرده است؛ چراکه شهروندان بسیاری هرروز در این مجتمع تجاری تردد دارند و کسب‌وکار آنها تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. محمد تهام‌پور، یکی از کسبه پاساژ آلومینیوم دراین‌باره می‌گوید: «داربست‌های نصب‌شده داخل پاساژ نشان‌دهنده این است که در حال ایمن‌سازی هستیم. شهرداری متذکر شده که با توجه به حادثه آتش سوزی در هفته‌های گذشته ساختمان ناامن است.»

مهلت ۷۲ ساعته تردد برای کسبه

نیوجرسی برای پلمب پاساژ‌های آلومینیوم و شانزلیزه طوری مستقر شده که ظرف ۷۲ ساعت آینده، اگر کسبه بخواهند باری را از مغازه‌های خود منتقل کنند، در این مدت امکان تردد داشته باشند. شهردار منطقه از کسبه درخواست کرده که برای ایمن‌سازی پاساژ‌ها از مالکان مطالبه داشته باشند تا تخلف مالکان بیش از این باعث متضررشدن کسبه نشود.

ایمنی شهروندان اولویت ماست

مهدی قمی، شهردار منطقه۱۱: در سال‌های گذشته اخطار‌هایی مبنی بر ناایمن‌بودن ساختمان‌های تجاری آلومینیوم و شانزلیزه از سوی شهرداری تهران به اعضای هیأت‌مدیره و مالکان این پاساژ‌ها ابلاغ شده است. ابتدای امسال جلسات حضوری متعددی دراین‌باره برگزار شد. بنیاد مستضعفان به‌عنوان مالک پاساژ آلومینیوم قرار بود تا پایان شهریور ایمن‌سازی کند؛ اما با اینکه یک‌ماه بیشتر از این مهلت هم به آنها زمان دادیم، اقدامات لازم را به سرانجام نرساندند. با توجه به اهمیت ایمنی شهروندان و لزوم رعایت استاندارد‌های ایمنی در اماکن عمومی و تجاری، پس از چندین مرحله تذکر و نبود همکاری مسئولان این ۲ پاساژ، ناچار به پلمب آنها شدیم. ایمنی شهروندان برای ما در اولویت است و هیچ‌گونه اغماضی در برابر تخلفات و خطرات احتمالی پذیرفته نیست. شهرداری منطقه۱۱ در چارچوب قانون و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نظارت مستمر بر ایمنی ساختمان‌های عمومی و تجاری را ادامه خواهد داد تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.