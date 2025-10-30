ارتش آمریکا بار دیگر یک قایق را با ادعای اینکه حامل مواد مخدر بوده است، هدف قرار داد که در نتیجه آن، هر چهار سرنشین قایق جان خود را از دست دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «پیت هگست» وزیر جنگ ایالات متحده در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ارتش آمریکا به یک قایق که گفته می‌شود برای قاچاق مواد مخدر در شرق آب‌های بین‌المللی اقیانوس آرام استفاده می‌شد، حمله کرد.

او با بیان اینکه حمله به دستور مستقیم «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا انجام گرفت، مدعی شد: این شناور نیز مانند سایر قایق‌ها، توسط اطلاعات ما به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر غیرقانونی، عبور از یک مسیر شناخته‌شده قاچاق مواد مخدر و حمل مواد مخدر شناخته شده بود. چهار مرد تروریست مواد مخدر در این قایق بودند و در جریان این حمله که در آب‌های بین‌المللی انجام شد، کشته شدند. هیچ نیروی آمریکایی در این حمله آسیبی ندید.

روزنامه نیویورک تایمز پیشتر در ماه اوت گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا به‌طور مخفیانه دستورالعملی را خطاب به پنتاگون امضا کرده است تا استفاده از نیروی نظامی علیه آنچه کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین می‌داند را آغاز کند. پس از این، ایالات متحده نیرو‌های بیشتری را به کارائیب اعزام کرد و حملاتی را علیه قایق‌هایی که ادعا می‌کند حامل مواد مخدر در کارائیب و شرق اقیانوس آرام هستند، انجام داده است.