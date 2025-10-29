رئیس فدراسیون والیبال می‌گوید با توجه به اینکه مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شده است و همچنان قلب او با دستگاه می‌تپد در مورد اهدای عضو با خانواده‌اش صحبت شده است اما هنوز تصمیم نگرفته‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فدراسیون والیبال اعلام کرد پس از بررسی‌های تخصصی و انجام آزمایش‌های نهایی، نظر کادر پزشکی قطری مبنی بر مرگ مغزی صابر کاظمی از سوی کمیسیون پزشکی متشکل از اساتید برجسته مغز و اعصاب ایرانی نیز، تأیید شد. بر اساس اعلام رسمی تیم پزشکی، تمامی آزمایش‌های بالینی و تصویربرداری‌های انجام‌شده طی روزهای اخیر، حاکی از کار افتادن کامل و برگشت‌ناپذیر عملکرد مغز این ورزشکار است.

میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال در این مورد به ایسنا گفت: بعد از بررسی‌های دقیق، نظر پزشکان قطری در مورد مرگ مغزی صابر تایید شد چون این موضوعی بود که پزشکان قطری به ما گفته بودند اما ما قبول نکردیم و او را به ایران آوردیم. با این حال هنوز به دستگاه وصل است و قلب او می‌تپد.

او در مورد اهدای عضو کاظمی گفت: نماینده‌های وزارت بهداشت و بیمارستان با خانواده ایشان صحبت کرده‌اند. این منوط به تصمیم خانواده است. تا الان هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده است. شرایط هم سخت است و نباید توقع داشته باشیم سریع در این مورد پاسخ داده شود. از آنجایی که قلب صابر با دستگاه می‌تپد، در مورد این موضوع احساسی می‌شوند. در شرایط سختی هستند و نباید انتظار داشته باشیم سریع تصمیم بگیرند اما در این مورد با آنها صحبت شده است و منتظریم تصمیم بگیرند.