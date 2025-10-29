به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فدراسیون والیبال اعلام کرد پس از بررسیهای تخصصی و انجام آزمایشهای نهایی، نظر کادر پزشکی قطری مبنی بر مرگ مغزی صابر کاظمی از سوی کمیسیون پزشکی متشکل از اساتید برجسته مغز و اعصاب ایرانی نیز، تأیید شد. بر اساس اعلام رسمی تیم پزشکی، تمامی آزمایشهای بالینی و تصویربرداریهای انجامشده طی روزهای اخیر، حاکی از کار افتادن کامل و برگشتناپذیر عملکرد مغز این ورزشکار است.
میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال در این مورد به ایسنا گفت: بعد از بررسیهای دقیق، نظر پزشکان قطری در مورد مرگ مغزی صابر تایید شد چون این موضوعی بود که پزشکان قطری به ما گفته بودند اما ما قبول نکردیم و او را به ایران آوردیم. با این حال هنوز به دستگاه وصل است و قلب او میتپد.
او در مورد اهدای عضو کاظمی گفت: نمایندههای وزارت بهداشت و بیمارستان با خانواده ایشان صحبت کردهاند. این منوط به تصمیم خانواده است. تا الان هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده است. شرایط هم سخت است و نباید توقع داشته باشیم سریع در این مورد پاسخ داده شود. از آنجایی که قلب صابر با دستگاه میتپد، در مورد این موضوع احساسی میشوند. در شرایط سختی هستند و نباید انتظار داشته باشیم سریع تصمیم بگیرند اما در این مورد با آنها صحبت شده است و منتظریم تصمیم بگیرند.