En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حسن یزدانی به استقلال پیوست

حسن یزدانی عضو تیم ملی کشتی ایران به تیم استقلال پیوست.
کد خبر: ۱۳۳۷۲۰۳
| |
6 بازدید
حسن یزدانی به استقلال پیوست

به گزارش تابناک، حسن یزدانی قهرمان جهان و دارنده دو مدال طلا و نقره المپیک با تیم کشتی استقلال به توافق رسید.

بنابراین یزدانی بمب نقل و انتقالات استقلال در کشتی لقب گرفت و در فصل جدید لیگ با نام استقلال روی تشک می رود

اشتراک گذاری
برچسب ها
حسن یزدانی کشتی کشتی گیر استقلال تیم استقلال نقل و انتقالات قهرمان کشتی خبر فوری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جایزه برنده حسن یزدانی در المپیک را پس گرفتند!
تیم کشتی در غیاب ۲ یزدانی در مسابقات جهانی
بازگشت مجدد یزدانی به کمیسیون جهانی
زمان بازگشت حسن یزدانی به تشک مشخص شد
حسن یزدانی در چه وزنی به کشتی بازمی‌گردد؟
اعلام زمان بازگشت حسن یزدانی به میادین کشتی
جشن ازدواج پرستاره حسن یزدانی
حسن یزدانی در بیمارستان بستری شد
توضیح مربی حسن یزدانی درباره تغییر وزن او
جراحی ۷ ساعته حسن یزدانی در فرانسه
رقیب یزدانی مربی کشتی کج شد
عاقلانه است که حسن یزدانی یک سال کشتی نگیرد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۷۵ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۲ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۵ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۶۴ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۶۳ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005brn
tabnak.ir/005brn