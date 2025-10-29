En
با دستور اژه‌ای حکم اعدام «شریفه محمدی» لغو شد

وکیل خبر داد: رئیس قوه قضائیه حکم اعدام شریفه محمدی را به ۳۰ سال حبس تبدیل کرد.
با دستور اژه‌ای حکم اعدام «شریفه محمدی» لغو شد
