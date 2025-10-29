۰۷/آبان/۱۴۰۴
Wednesday 29 October 2025
۲۰:۵۰
با دستور اژهای حکم اعدام «شریفه محمدی» لغو شد
وکیل خبر داد: رئیس قوه قضائیه حکم اعدام شریفه محمدی را به ۳۰ سال حبس تبدیل کرد.
۱۳۳۷۱۹۰
تاریخ انتشار:
۰۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴
29 October 2025
برچسب ها
محسنی اژه ای
قوه قضائیه
شریفه محمدی
حکم اعدام
لغو حکم
حکم حبس
