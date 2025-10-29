مدال طلای آسیا بر گردن دختر جودوکای ایران + عکس

به گزارش تابناک، مهسا شکیبایی نماینده وزن منهای ۴۸ کیلوگرم جودوی ایران در بازی های آسیایی جوانان، ضمن شکست دادن با ضربه فنی آلوآ بالتابای قزاق به مدال طلای این مسابقات دست یافت.

نمایندگان کشورهای اندونزی، اردن، هندوستان و قزاقستان قربانیان این وزن برای ثبت طلای مهسا، جودوکای با تکنیک ایران بودند.

مهسا شکیبایی را می توان پدیده جدید جودوی ایران دانست. در حالی که سال هاست جودوی ایران از سطح اول آسیا عقب افتاده، این‌ طلای دختر جودوکای ایران می تواند نویدبخش ظهور یک نسل جدید باشد. اگرچه تا همین جا هم شکیبایی دست به کار بزرگی زده چون هیچ وقت جودوی‌ زنان ایران حتی در سطح آسیا هم‌ موفقیتی تا قبل از این کسب نکرده بود.

نمایندگان کشورهای مغولستان و قرقیزستان به ترتیب با شکست جودوکاران ازبکستان و هند به نشان برنز مشترک این وزن دست یافتند.