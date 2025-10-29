واکنش برخی از اهالی والیبال حکایت از این دارد که صابر کاظمی، ملی‌پوش والیبال ساعاتی پس از ورود به ایران فوت کرده است.

واکنش‌ها حکایت از این دارد صابر کاظمی، ملی‌پوش والیبال که در قطر دچار حادثه شد و به کما رفته بود، فوت کرده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اخبار غیررسمی در خصوص آخرین وضعیت صابر کاظمی، ملی‌پوش والیبال و همچنین استوری اینستاگرامی مجتبی میرزاجانپور، هم تیمی سابق او حکایت از فوت این ملی‌پوش دارد.

برخی دیگر اهالی والیبال هم درگذشت صابر کاظمی را تسلیت گفته‌اند.

صابر کاظمی، ملی‌پوش والیبال در قطر دچار حادثه شد و به کما رفت و دوشنبه شب او با وجود مخالفت پلیس، پزشکان قطری و باشگاه الریان به تهران منتقل شد.

این در حالی است که بخش رسانه‌ای فدراسیون والیبال در اطلاعیه‌ای با عنوان «کمیسیون پزشکی، مرگ مغزی صابر کاظمی را تأیید کرد» در این خصوص نوشت: «کمیسیون پزشکی مرگ مغزی صابر کاظمی ملی پوش سابق والیبال ایران را تایید کرد. پس از بررسی‌های تخصصی و انجام آزمایش‌های نهایی، نظر کادر پزشکی قطری مبنی بر مرگ مغزی صابر کاظمی از سوی کمیسیون پزشکی متشکل از اساتید برجسته مغز و اعصاب، تأیید شد.

بر اساس اعلام رسمی تیم پزشکی، تمامی آزمایش‌های بالینی و تصویربرداری‌های انجام‌شده طی روزهای اخیر، حاکی از کار افتادن کامل و برگشت‌ناپذیر عملکرد مغز این ورزشکار است. کاظمی که چند روز پیش به دلیل عارضه مغزی حاد از دوحه به یکی از مراکز درمانی تهران منتقل شده بود، طی این مدت تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار داشت. با این حال، تلاش‌های تیم درمان برای بازگرداندن عملکرد مغز او بی‌نتیجه ماند.»

با این وجود فدراسیون والیبال در پایان اطلاعیه خود از مردم و جامعه ورزش کشور درخواست کرده تا در این روزهای سخت، ملی‌پوش ارزنده کشورمان را از دعای خیر خود بی‌نصیب نگذارند.