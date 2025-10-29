En
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد

واکنش برخی از اهالی والیبال حکایت از این دارد که صابر کاظمی، ملی‌پوش والیبال ساعاتی پس از ورود به ایران فوت کرده است.
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟

واکنش‌ها حکایت از این دارد صابر کاظمی، ملی‌پوش والیبال که در قطر دچار حادثه شد و به کما رفته بود، فوت کرده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اخبار  غیررسمی در خصوص آخرین وضعیت صابر کاظمی، ملی‌پوش والیبال و همچنین استوری اینستاگرامی مجتبی میرزاجانپور،  هم تیمی سابق او حکایت از فوت این ملی‌پوش دارد.

برخی دیگر اهالی والیبال هم درگذشت صابر کاظمی را تسلیت گفته‌اند.

درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟

درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟

صابر کاظمی، ملی‌پوش والیبال در قطر دچار حادثه شد و به کما رفت و دوشنبه شب او با وجود مخالفت پلیس، پزشکان قطری و باشگاه الریان به تهران منتقل شد.

این در حالی است که بخش رسانه‌ای فدراسیون والیبال در اطلاعیه‌ای با عنوان «کمیسیون پزشکی، مرگ مغزی صابر کاظمی را تأیید کرد» در این خصوص نوشت: «کمیسیون پزشکی مرگ مغزی صابر کاظمی ملی پوش سابق والیبال ایران را تایید کرد. پس از بررسی‌های تخصصی و انجام آزمایش‌های نهایی، نظر کادر پزشکی قطری مبنی بر مرگ مغزی صابر کاظمی از سوی کمیسیون پزشکی متشکل از اساتید برجسته مغز و اعصاب، تأیید شد.

بر اساس اعلام رسمی تیم پزشکی، تمامی آزمایش‌های بالینی و تصویربرداری‌های انجام‌شده طی روزهای اخیر، حاکی از کار افتادن کامل و برگشت‌ناپذیر عملکرد مغز این ورزشکار است. کاظمی که چند روز پیش به دلیل عارضه مغزی حاد از دوحه به یکی از مراکز درمانی تهران منتقل شده بود، طی این مدت تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار داشت. با این حال، تلاش‌های تیم درمان برای بازگرداندن عملکرد مغز او بی‌نتیجه ماند.»

با این وجود فدراسیون والیبال در پایان اطلاعیه خود از مردم و جامعه ورزش کشور درخواست کرده تا در این روزهای سخت، ملی‌پوش ارزنده کشورمان را از دعای خیر خود بی‌نصیب نگذارند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
Melina
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
وای اصلا باورم نمیشه از وقتی این خبررو خوندم اشکام بند نمیاد بمیرم برات که تو کشور غریب همچین اتفاقی برات افتاد بمیرم برای دل خانوادت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
روحش شاد. ولی تو را خدا علت اصلیش را پیگیری کنید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
روحش شاد ??
ناشناس
|
United States of America
|
۲۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
خداوند رحمتش کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
خدا رحمت ش کند.
اتفاقا آزمون خوبی است تا ببینیم دولت پزشکیان و کل وزارتخانه تحت مدیریت عراقچی، چطوری می خواهندازحقوق ضایع شده یک ملی پوش در یک کشور عربی دفاع کنند.
