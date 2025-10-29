En
تاریخ‌سازی دختران والیبال ایران با کسب مدال طلا

تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختران ایران با پیروزی مقابل اندونزی در فینال بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به عنوان قهرمانی رسیدند.
تاریخ‌سازی دختران والیبال ایران با کسب مدال طلا

به گزارش تابناک، ادامه رقابت‌های سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در منامه بحرین، تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران امروز (چهارشنبه) از ساعت ۱۷ به وقت محلی در سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی به مصاف اندونزی رفت‌.

در ست اول در شرایطی که ملی‌پوشان دختر ایران بازی را طوفانی شروع کردند اما در لحظات پایانی این دیدار حساس بازی پایاپای پیش رفت ولی در نهایت ایران موفق شد با نتیجه ۲۸ بر ۲۶ این ست را از آن خود کند.

در ست دوم و سوم بازیکنان ایران بسیار پراشتباه ظاهر شدند و تمرکز لازم را نداشتند و به همین خاطر ست دوم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ و ست سوم را با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به اندونزی واگذار کردند.

در ست چهارم  بازیکنان ایران برخلاف در دو ست قبل که خیلی پراشتباه ظاهر شدند اما در شروع ست چهارم بازی پایاپای داشتند و حتی با کسب چندین امتیاز متوالی فاصله خود را با اندونزی زیاد کردند تا در نهایت این ست را با نتیجه پیروز میدان شوند.

در ست پنجم بازی پایاپای پیش رفت اما شاگردان لی بالاخره به امتیاز ۱۶ رسیدند و پیروز این میدان شدند. با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل اندونزی دختران والیبال ایران برای اولین بار در این رده سنی موفق به کسب مدال طلا شدند. پیش از این تیم ملی والیبال نوجوانان پسر هم برابر پاکستان پیروز شدند و عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

نتایج تیم والیبال دختران به شرح زیر است:
ست اول: ۲۸ بر ۲۶ به سود ایران
ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ به سود اندونزی
ست سوم: ۲۵ بر ۱۸ به سود اندونزی
ست چهارم: ۲۵ بر ۱۷ به سود ایران
ست پنجم: ۱۶ بر ۱۴ به سود ایران

ملی‌پوشان دختر والیبال ایران پیش از این موفق به شکست تیم‌های قطر، بحرین، چین تایپه، اندونزی و هنگ‌کنگ، فیلیپین شده بودند.

آیدا ولی نژاد، معصومه قدمی طبقدهی، هستی واحدی، لعیا افزونی، یلدا جعفری، یسنا آهنکوب رو، مبینا کریمی، آیدا باقرنیا، ستایش سادات حسینی، نگار حسینی، نگار عباسی و النا همایونی راد بازیکنان تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر در مسابقات بحرین هستند.

لی دو هی به عنوان سرمربی، مژگان حسن زاده (سرپرست)، سرگل علیزاده (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و راضیه دوستی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر هستند.

