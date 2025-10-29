پایان کار نمایندگان کشتی آزاد ایران با ۳ طلا، ۱ نقره و ۲ برنز 

به گزارش تابناک، در هفتمین روز بازی‌های آسیایی جوانان بحرین نمایندگان کشتی آزاد ایران امروز از صبح امروز در نمایشگاه جهانی بحرین در ۴ وزن به روی تشک رفتند که حاصل آن یک مدال برنز و یک مدال طلا بود.

در وزن ۶۵ کیلوگرم مرتضی حاج ملامحمدی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر کارلوس کالاون از فیلیپین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۲ یاخیبک گانی اف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۴ سوخی الدین علی اف از ازبکستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. حاج ملامحمدی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۱ از سد گوراو پونیا از هند گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۸۰ کیلوگرم محمدپارسا کرمی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر انجین زنگ از چین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۴ مقابل سورابه یاداو از هند به برتری دست یافت و به مرحله نیمه نهایی رفت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب بنیاد روفاتوف از ازبکستان شد و به دیدار رده بندی رفت. کرمی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر مقابل هاروتا شیوتسوکا از ژاپن پیروز شد و به مدال برنز دست یافت.

در ۴۸ کیلوگرم سینا بوستانی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم مقابل ماسامونه یوشیمادو از ژاپن با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. بوستانی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر خیان سابوئلو از فیلیپین را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب آرنور نورسعیداف از قرقیزستان شد و در جایگاه پنجم ایستاد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم یاسین زارع زاده در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر اصیل الموتوا از بحرین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۴ مغلوب جایور سینگ از هند شد و به گروه بازنده‌ها رفت. زارع زاده در این گروه با نتیجه ۱۰ بر صفر گدارا پوراگاموی از سریلانکا را مغلوب کرد و به دیدرا رده بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل ابراهیم یسکاکبک از قزاقستان شکست خورد و پنجم شد.

روز گذشته نیز نمایندگان ایران صاحب دو طلا، یک نقره و یک برنز شده بودند.