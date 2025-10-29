به گزارش تابناک، قوه قضاییه اعلام کرد:

در پی انتشار ادعاهای شاذ و غیر مستند فائزه هاشمی در یک برنامه اینترنتی، علاوه بر تشکیل پرونده قضایی علیه مصاحبه کننده، علیه تهیه‌کننده و مجری این برنامه نیز اعلام جرم شد.

انتشار ادعای فائزه هاشمی که در مصاحبه با یک برنامه اینترنتی مطرح شده تشکیل پرونده قضایی برای او و عوامل برنامه ساعاتی پس از انتشار محتوا را به همراه داشت.

در ادعای مطرح شده در این برنامه، روایتی غیرمستند از فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی مطرح شد که به همین علت مقام قضایی تشکیل پرونده داده و نامبردگان برای ادای توضیحات به دادسرا فراخوانده شده‌اند.