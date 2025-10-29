عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور کرج چالوس با هدف مدیریت بار ترافیک خبر داد.

وی اعلام کرد: از ساعت ۱۸:۳۰ امروز ۷ آبان ماه، تردد تمام وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع خواهد بود.

به گفته محبی، پس از اعمال این ممنوعیت، مسیر از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از محدوده پل زنگوله به سمت مرزن‌آباد (جنوب به شمال) به صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود تا تخلیه بار ترافیک در محور تسهیل شود.

جانشین پلیس راه فراجا با تأکید بر لزوم همکاری رانندگان افزود: هدف از اعمال این محدودیت‌ها، افزایش ایمنی و جلوگیری از گره‌های ترافیکی در محورهای شمالی کشور است. رانندگان پیش از سفر، از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی، آخرین وضعیت راه‌ها را پیگیری کنند.