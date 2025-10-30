فواید جویدن آدامس بعد از غذا

جویدن آدامس در نگاه نخست رفتاری ساده و تفننی به نظر می‌رسد، اما از دیدگاه پزشکی و تغذیه‌ای، این عادت کوچک تأثیرات قابل‌توجهی بر عملکرد دستگاه گوارش، تعادل اسیدی دهان و حتی کنترل اشتها دارد.

به گزارش تابناک، جویدن آدامس در نگاه نخست رفتاری ساده و تفننی به نظر می‌رسد، اما از دیدگاه پزشکی و تغذیه‌ای، این عادت کوچک تأثیرات قابل‌توجهی بر عملکرد دستگاه گوارش، تعادل اسیدی دهان و حتی کنترل اشتها دارد. سال‌ها پژوهش در حوزه‌های دندان‌پزشکی و تغذیه نشان داده‌اند که جویدن آدامس درست پس از غذا می‌تواند فرآیند‌های فیزیولوژیک مفیدی را فعال کند که هم در هضم و هم در پیشگیری از پوسیدگی دندان و چاقی نقش دارند.

جویدن آدامس بعد از غذا چه فوایدی دارد؟

جویدن آدامس بعد از غذا فواید علمی متعددی دارد؛ این کار باعث افزایش ترشح بزاق می‌شود و در نتیجه اسید‌های باقی‌مانده‌ی دهان را خنثی کرده، از پوسیدگی دندان و تحلیل مینای آن جلوگیری می‌کند. بزاق بیشتر همچنین به خروج ذرات غذایی و پاکیزگی طبیعی دهان کمک می‌کند.

اگر آدامس بدون قند و حاوی زایلیتول باشد، رشد باکتری‌های مضر را کاهش داده و بوی دهان را تازه‌تر می‌کند. علاوه بر این، عمل جویدن با تحریک دستگاه گوارش و کاهش تمایل به خوردن خوراکی‌های اضافه، نقش کمکی در هضم بهتر و مدیریت وزن نیز ایفا می‌کند.

۱. تحریک ترشح بزاق و نقش آن در سلامت دهان

مهم‌ترین اثر جویدن آدامس، تحریک غدد بزاقی است. بزاق باعث خنثی‌سازی اسید‌های تولیدشده پس از صرف غذا می‌شود و pH دهان را به حالت طبیعی برمی‌گرداند. از این طریق محیط اسیدی که زمینه‌ساز پوسیدگی دندان و تحلیل مینای آن است، از بین می‌رود.

افزون بر این، افزایش بزاق موجب خودپاک‌سازی دهان و خروج ذرات غذایی باقی‌مانده می‌شود. این روند نوعی “مسواک طبیعی” پس از غذاست که، به‌ویژه در موقعیت‌هایی که دسترسی به مسواک ممکن نیست، اهمیت دارد.