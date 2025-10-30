تأثیر هوش مصنوعی بر ثروت میلیاردرها

هوش مصنوعی ثروت ثروتمندترین افراد جهان را به طرز چشمگیری متحول کرده است. این فناوری، دارایی میلیاردر‌ها را به شکلی باورنکردنی افزایش داده و جزئیات آن شگفت‌انگیز است.

به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز، فناوری هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵، موجی بی‌سابقه از رشد را در سهام شرکت‌های فناوری رقم زده است. این پیشرفت‌ها، سود‌های کلانی را برای سهامداران عمده و بنیان‌گذاران این شرکت‌ها به همراه داشته است. تأثیر عمیق هوش مصنوعی بر اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران را به آینده این حوزه بیش از پیش امیدوار کرده است. این تحولات نشان‌دهنده تغییر پارادایم در نحوه ارزش‌گذاری و کسب ثروت در عصر دیجیتال است.

خوش‌بینی بی‌حدوحصر به آینده هوش مصنوعی، تقریباً تمامی این افزایش ثروت نیم تریلیون دلاری را برای ثروتمندترین افراد جهان رقم زده است. شرکت‌های فناوری بزرگ، به لطف سرمایه‌گذاری‌های سنگین و پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه هوش مصنوعی، شاهد رشد خیره‌کننده‌ای در ارزش سهام خود بوده‌اند.

از ابتدای سال ۲۰۲۵، سهام اوراکل نزدیک به ۷۰ درصد، آلفابت، انویدیا و دل بیش از ۴۰ درصد، و متا و مایکروسافت بیش از ۲۵ درصد رشد داشته‌اند. تمامی این ۱۰ فرد، به جز برنار آرنو، سهامداران عمده بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعی جهان هستند.

چه کسانی بیشترین سود را از هوش مصنوعی بردند؟

در صدر لیست برندگان این جهش بی‌سابقه، لری الیسون، بنیان‌گذار اوراکل، قرار دارد که تنها در سال جاری، ۱۵۰ میلیارد دلار به ثروت خود افزوده و مجموع دارایی‌اش را به ۳۴۳ میلیارد دلار رسانده است. لری پیج و سرگئی برین، بنیان‌گذاران آلفابت، نیز هرکدام بیش از ۶۰ میلیارد دلار ثروتمندتر شدند.

مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، و جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، هرکدام با بیش از ۵۰ میلیارد دلار افزایش ثروت در این مدت، در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. مایکل دل (پایونیر کامپیوتر)، استیو بالمر (مدیرعامل سابق مایکروسافت) و ایلان ماسک (تسلا و اسپیس‌ایکس) نیز هرکدام بیش از ۳۰ میلیارد دلار به دارایی خود افزوده‌اند. در انتهای این فهرست، برنار آرنو، مدیرعامل LVMH، با ۱۹ میلیارد و جف بزوس، بنیان‌گذار آمازون، با ۱۱ میلیارد دلار افزایش ثروت قرار می‌گیرند.