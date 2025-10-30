En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تأثیر هوش مصنوعی بر ثروت میلیاردرها

هوش مصنوعی ثروت ثروتمندترین افراد جهان را به طرز چشمگیری متحول کرده است. این فناوری، دارایی میلیاردر‌ها را به شکلی باورنکردنی افزایش داده و جزئیات آن شگفت‌انگیز است.
کد خبر: ۱۳۳۷۱۶۲
| |
254 بازدید
تأثیر هوش مصنوعی بر ثروت میلیاردرها

هوش مصنوعی ثروت ثروتمندترین افراد جهان را به طرز چشمگیری متحول کرده است. این فناوری، دارایی میلیاردر‌ها را به شکلی باورنکردنی افزایش داده و جزئیات آن شگفت‌انگیز است.

به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز، فناوری هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵، موجی بی‌سابقه از رشد را در سهام شرکت‌های فناوری رقم زده است. این پیشرفت‌ها، سود‌های کلانی را برای سهامداران عمده و بنیان‌گذاران این شرکت‌ها به همراه داشته است. تأثیر عمیق هوش مصنوعی بر اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران را به آینده این حوزه بیش از پیش امیدوار کرده است. این تحولات نشان‌دهنده تغییر پارادایم در نحوه ارزش‌گذاری و کسب ثروت در عصر دیجیتال است.

خوش‌بینی بی‌حدوحصر به آینده هوش مصنوعی، تقریباً تمامی این افزایش ثروت نیم تریلیون دلاری را برای ثروتمندترین افراد جهان رقم زده است. شرکت‌های فناوری بزرگ، به لطف سرمایه‌گذاری‌های سنگین و پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه هوش مصنوعی، شاهد رشد خیره‌کننده‌ای در ارزش سهام خود بوده‌اند.

از ابتدای سال ۲۰۲۵، سهام اوراکل نزدیک به ۷۰ درصد، آلفابت، انویدیا و دل بیش از ۴۰ درصد، و متا و مایکروسافت بیش از ۲۵ درصد رشد داشته‌اند. تمامی این ۱۰ فرد، به جز برنار آرنو، سهامداران عمده بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعی جهان هستند.

چه کسانی بیشترین سود را از هوش مصنوعی بردند؟

در صدر لیست برندگان این جهش بی‌سابقه، لری الیسون، بنیان‌گذار اوراکل، قرار دارد که تنها در سال جاری، ۱۵۰ میلیارد دلار به ثروت خود افزوده و مجموع دارایی‌اش را به ۳۴۳ میلیارد دلار رسانده است. لری پیج و سرگئی برین، بنیان‌گذاران آلفابت، نیز هرکدام بیش از ۶۰ میلیارد دلار ثروتمندتر شدند.

مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، و جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، هرکدام با بیش از ۵۰ میلیارد دلار افزایش ثروت در این مدت، در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. مایکل دل (پایونیر کامپیوتر)، استیو بالمر (مدیرعامل سابق مایکروسافت) و ایلان ماسک (تسلا و اسپیس‌ایکس) نیز هرکدام بیش از ۳۰ میلیارد دلار به دارایی خود افزوده‌اند. در انتهای این فهرست، برنار آرنو، مدیرعامل LVMH، با ۱۹ میلیارد و جف بزوس، بنیان‌گذار آمازون، با ۱۱ میلیارد دلار افزایش ثروت قرار می‌گیرند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هوش مصنوعی ثروت میلیاردرها مارک زاکربرگ فناوری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وزیر تولید شدهٔ هوش مصنوعی در آلبانی «حامله» شد!
اپل بازارهای جهانی را میخکوب کرد!
تحول در محاسبات علمی؛ الگوریتم Quantum Echoes با سرعت ۱۳٬۰۰۰ برابر ابررایانه‌ها
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد  (۸۵ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۶ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۳ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۷۲ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۷ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۶۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۶ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005br8
tabnak.ir/005br8