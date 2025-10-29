گروه تروریستی پهلوی تشکیل شد

سلطنت‌طلبان رسماً با اعلام رضا پهلوی در تورنتو کانادا خود را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کردند که به دنبال خرابکاری و ترور مسلحانه هستند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ همکاری سلطنت‌طلبان با صهیونیست‌ها هر روز وارد فاز تازه‌تری می‌شود.

این جماعت سیاسی در درون اردوگاه ضدانقلاب طرح‌های مختلفی را پشت سر هم اجرا می‌کنند و با بی‌نتیجه ماندن هر یک از طرح‌ها به سراغ پروژه تازه‌ای می‌رود که در پشت سر آن طراحی تل‌آویو به خوبی نمایان است.

روند طرح‌ها به گونه‌ای است که با شکست هر کدام از این برنامه‌ها به سلطنت‌طلبان طرح رادیکال‌تر و تندتری ارائه می‌شود و جالب اینجاست این جماعت سیاسی نیز بدون هیچ وقفه و تاملی دستورالعمل‌ها را اجرا می‎‌کنند.

در آخرین تحرکات سلطنت‌طلبان در کانادا، «رضا پهلوی» از تشکیل کانون‌های کوچک شورشی و مسلحانه خبر داده که نشان می‌دهد با هدایتگری صهیونیست‌ها ماهیت سلطنت‌طلبان به سمت گروهک‌های تروریستی جهت برهم زدن امنیت و ایجاد اخلال در حال تغییر است.

رضا پهلوی در این نشست عنوان کرد: «اکنون زمان گسترش گروه‌های کوچک مبارزه و آماده شدن برای نبرد آخر است». همین امر توسط رسانه‌های ضدانقلاب از جمله «ایران اینترنشنال» به طور گسترده‌ای بازتاب داده شد.

اجرای کورکورانه طرح‌های صهیونیستی توسط سلطنت‌طلبان تا جایی است که رضا پهلوی که خود را پیشتر جای «گاندی» و «ماندلا» جا زده بود حالا بدون تعارف و در آشکارا عنوان می‌کند که «خشونت پرهیز» نیست و معتقد است که بایستی از حق خود به صورت مسلحانه دفاع کرد.

در همین راستا یکی از عوامل نزدیک به رضا پهلوی در فضای شبکه‌ها اجتماعی ایکس عنوان کرد که «باید خودمان کم کم برای قیام نهایی آماده کنیم تا مسلح بریزیم در خیابان‌ها و کشت و کشتار خواهد شد ولی اگر اسرائیل دیگر همراهی نکند راه دیگری نیست. البته کلی کماندو‌ها و افراد موساد در تهران هستند و شاید از طریق آنها بخواهد برنامه براندازی را اجرا کند.»

همچنین سلطنت‌طلبان دفترچه‌ای به عنوان «گارد جاویدان ایران؛ راهنمای آغاز» را با هدف گسترش اقدامات تروریستی با استفاده از گروه‌های کوچک و شورشی منتشر کرده‌اند.

رضا پهلوی در این باره طی توئیتی نوشت: «نبرد نهایی نزدیک است و شما گارد جاویدان ایران هستید. تن و ذهن خود را آماده کنید؛ همفکران خود را پیدا کنید؛ و سازمان یابید.»

ادبیات صهیونیستی پشت طرح تروریستی سلطنت‌طلبان با کلیدواژه‌هایی، چون «نبرد نهایی» به خوبی مشخص است. حتی دفترچه‌ای که برای راه‌اندازی گروه‌های تروریستی منتشر شده نیز کپی‌برداری شده از سیستم تروریستی منافقین و ایده کانون‌های شورشی آنان است.

سلطنت‌طلبان در حالی پا جای پای گروه‌های تروریستی و تجزیه طلبی مانند منافقین می‌گذارند که به ابزاری برای پیشبرد اهداف تل‌آویو تبدیل شده‌اند و صهیونیست‌ها سعی دارند با پرچم آنها اهداف ضدامنیتی خود را در کشورمان اجرا کنند.

این راهی است که گروه تروریستی منافقین در دهه شصت با ترور‌های مختلف رفته و ماحصل آن قربانی شدن مردم عادی بوده است. البته تا به امروز منافقین از جمله منفورترین گروه‌های ضدانقلاب نزد افکارعمومی ایران هستند تا جایی که نسل به نسل این نفرت با شدت بیشتری انتقال یافته است.

سلطنت‌طلبان با پازل صهیونیست‌ها وارد این بازی سوخته شده‌اند که قطعا سرنوشتی محتوم، چون گروه‌های تجزیه طلب و تروریستی نصیب آنان خواهد شد.

خاندان پهلوی با حمایت از رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه ماهیت خود را نشان داد و حالا با انجام دستورالعمل‌های اسرائیل تبدیل به گروه تروریستی شده است.

رژیم تل‌آویو نشان داده از سال ۱۴۰۱ و همچنین پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حمایت همه جانبه‌ای از گروه‌های تروریستی برای ایجاد ناامنی و درگیری‌های مسلحانه در ایران داشته است و حالا حتی سعی می‌کند گروه‌های ضدانقلاب را وارد فاز نظامی و تروریستی کند که در این راستا نیز با توجه به عدم شناخت از فرهنگ سیاسی ایران شکست‌های دیگری را وارد کارنامه اقدامات ضدایرانی خود می‌کند.