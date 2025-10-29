آمار عجیب اسکوچیچ در تقابل‌ با پرسپولیس   

اسکوچیچ در ۱۱ تقابل قبلی با پرسپولیس، چندان موفق نبوده و آمار خوبی از عملکرد او به جا نمانده است. مرد کروات فقط روی نیمکت فولاد توانسته قرمز‌های پایتخت را شکست بدهد.

رویارویی‌های دراگان اسکوچیچ با پرسپولیس، فردا به قسمت دوازدهم می‌رسد و او تراکتور را در ورزشگاه خالی از تماشاگر به مصاف سرخ‌های پایتخت می‌فرستد.

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، ۵ تا از ۷ مصاف آخر او با پرسپولیس، یک صفر به سود قرمز‌ها تمام شده و از ۸ باخت اسکوچیچ به پرسپولیس، ۶ شکست با نتیجه یک صفر رقم خورده است. اسکوچیچ در هیچکدام از ۷ رویارویی آخرش برابر پرسپولیس برنده نشده و فقط یک مساوی دارد. آخرین برد او برابر قرمز‌ها مربوط است به لیگ چهاردهم که دروازه پرسپولیس قبل از دقیقه یک روی شاهکار سوشا مکانی باز شد.

۱ و ۲- لیگ سیزدهم

اولین رویارویی اسکوچیچ با پرسپولیس مربوط است به لیگ سیزدهم که او روی نیمکت ملوان حضور داشت. قرمز‌ها هر دو بازی را با یک گل بردند. در بازی رفت و در تهران، امید عالیشاه اولین گلش را برای پرسپولیس زد. در انزلی هم گل را خلعتبری روی پاس بیرونِ پایِ استثنایی پیام صادقیان ثبت کرد.

۳ و ۴- لیگ چهاردهم

اولین و آخرین برد اسکوچیچ در دوران حضورش در ایران برابر پرسپولیس در این فصل رقم خورد. بازی رفت را فولاد در اهواز با ۲ گل سروش رفیعی و اسماعیل شریفات برد. این همان دیداری است که منجر به محرومیت ۶ ماه پیام صادقیان بابت درگیری فیزیکی با داور بازی شد. این رویارویی در هفته دوم بود. بازی برگشت هم در آزادی با پیروزی ۲ یک فولاد تمام شد. گل اول این بازی همانی است که زوج معروف بنگر و مکانی رقم زدند قبل از اینکه به دقیقه یک برسیم.

۵ و ۶- لیگ پانزدهم

پرسپولیس با برانکو، انتقام دبل شدن در فصل قبل را گرفت و تیمِ اسکوچیچ را در هر دو بازی رفت و برگشت شکست داد. در بازی رفت، قرمز‌ها با بریس مهدی طارمی برنده شدند. این بازی شاید یکی از بهترین ۱۰ دقیقه‌های تاریخ لیگ برتر را داشت. پرسپولیس دقیقه ۵۰ صاحب پنالتی به دلیل خطا روی طارمی شد ولی ضربه رضاییان را دروازه‌بان فولاد، مهار کرد و به کرنر فرستاد. همین کرنر با ضربه طارمی تبدیل به گل اول قرمز‌ها شد. ۵ دقیقه بعد، طارمی گل دوم را هم زد. در بازی برگشت هم طارمی زننده تک گل بازی در ورزشگاه آزادی لقب گرفت.

۷ و ۸- لیگ نوزدهم

دراگان اسکوچیچ به لیگ برتر برگشت و روی نیمکت صنعت نفت نشست. او، اما همچنان برابر پرسپولیس ناکام بود و در هر دو بازی رفت و برگشت، یک صفر شکست خورد. در بازی رفت، کنعانی‌زادگان گل زد و زننده تک گل بازی برگشت هم احمد نوراللهی بود. پس از شکست در این بازی بود که اسکوچیچ، صنعت نفت را ترک کرد. او برای فسخ قراردادش به تهران آمد، راهی فدراسیون فوتبال شد و دقایقی بعد به عنوان سرمربی تیم ملی، جای ویلموتس را گرفت.

۹- جام حذفی

اسکوچیچ با صنعت نفت در یک‌هشتم جام حذفی برابر پرسپولیس قرار گرفت. این بازی هم طبق معمول روال قبلی با یک گل به سود قرمز‌ها تمام شد؛ گلی که مهدی ترابی زد تا تیمِ کالدرون راهی مرحله بعد شود.

۱۰ و ۱۱- لیگ بیست و چهارم

دومین حضور اسکوچیچ روی نیمکت تراکتور، میزبانی از پرسپولیس بود: اولین بازی خانگی او و تیمش در این فصل. تراکتور با گل خلیل‌زاده در نیمه دوم جلو افتاد. وقتی سروش رفیعی از زمین اخراج شد، او و تیمش به ۳ امتیاز نزدیکتر شدند ولی درنهایت گل مساوی را خوردند و در حسرت بردن قرمز‌ها ماندند. در بازی برگشت، پرسپولیس با ۲ گل میهمانش را شکست داد. در آخرین حضور کریم باقری روی نیمکت قرمزها، میزبان گل اول را با شوت بیرون پای دیدنی سروش رفیعی زد ولی در همان نیمه، محمد خدابنده‌لو را به دلیل اخراج از دست داد. تراکتور در نیمه دوم، جلو آمد ولی دقیقه ۷۳ گولسیانی گل دوم را هم زد.