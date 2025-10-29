En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وینیسیوس عذرخواهی کرد

ستاره برزیلی رئال مادرید با منتشر کردن پستی به خاطر رفتار خود هنگام تعویض در ال‌کلاسیکو عذرخواهی کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۱۵۵
| |
17 بازدید
وینیسیوس عذرخواهی کرد

رئال مادرید نمایش درخشانی در ال‌کلاسیکوی اخیر داشت و توانست با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد.

وینیسیوس در این بازی نمایش بسیار خوبی داشت، اما هنگام تعویض رفتاری نامناسب از خود نشان داد که واکنش‌های زیادی به دنبال داشت.

این ستاره برزیلی با منتشر کردن پستی به رفتار خود در ال کلاسیکو واکنش نشان داد.

وینیسیوس در این پست نوشت: امروز می‌خواهم از تمام هواداران باشگاه رئال مادرید به دلیل واکنشم نسبت به تعویض در ال‌کلاسیکو عذرخواهی کنم. همان‌طور که امروز در تمرین شخصاً عذرخواهی کردم، می‌خواهم دوباره از هم‌تیمی‌هایم در تیم، از باشگاه و از سرمربی عذرخواهی کنم.

او در ادامه نوشت: گاهی اوقات، اشتیاق و میل شدیدم برای پیروزی و کمک به تیم بر من غلبه می‌کند. طبیعت رقابتی‌ام ناشی از عشقم به این باشگاه و همه چیز‌هایی است که نمایانگر آن است. به شما قول می‌دهم که همچنان در هر لحظه برای رئال مادرید مبارزه کنم، همان‌طور که از ابتدا کرده‌ام.

به این ترتیب این ستاره برزیلی به گمانه زنی‌ها درباره جدایی خود از این تیم پایان داد و به ادامه حضور خود در رئال تاکید کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رئال مادرید وینیسیوس ستاره برزیلی ال کلاسیکو عذرخواهی
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خلاصه بازی رئال مادرید 2 - بارسلونا 1
جمله جنجالی وینیسیوس در ال‌کلاسیکو
شوک به بارسلونا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۷۰ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۵ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۵۷ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005br1
tabnak.ir/005br1