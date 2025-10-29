وینیسیوس عذرخواهی کرد

رئال مادرید نمایش درخشانی در ال‌کلاسیکوی اخیر داشت و توانست با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد.

وینیسیوس در این بازی نمایش بسیار خوبی داشت، اما هنگام تعویض رفتاری نامناسب از خود نشان داد که واکنش‌های زیادی به دنبال داشت.

این ستاره برزیلی با منتشر کردن پستی به رفتار خود در ال کلاسیکو واکنش نشان داد.

وینیسیوس در این پست نوشت: امروز می‌خواهم از تمام هواداران باشگاه رئال مادرید به دلیل واکنشم نسبت به تعویض در ال‌کلاسیکو عذرخواهی کنم. همان‌طور که امروز در تمرین شخصاً عذرخواهی کردم، می‌خواهم دوباره از هم‌تیمی‌هایم در تیم، از باشگاه و از سرمربی عذرخواهی کنم.

او در ادامه نوشت: گاهی اوقات، اشتیاق و میل شدیدم برای پیروزی و کمک به تیم بر من غلبه می‌کند. طبیعت رقابتی‌ام ناشی از عشقم به این باشگاه و همه چیز‌هایی است که نمایانگر آن است. به شما قول می‌دهم که همچنان در هر لحظه برای رئال مادرید مبارزه کنم، همان‌طور که از ابتدا کرده‌ام.

به این ترتیب این ستاره برزیلی به گمانه زنی‌ها درباره جدایی خود از این تیم پایان داد و به ادامه حضور خود در رئال تاکید کرد.