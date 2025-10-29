En
شوک به بارسلونا

پدری، هافبک کلیدی بارسلونا، پس از بازی پرفشار ال‌کلاسیکو دچار مصدومیت عضلانی شد و طبق گزارش «رادیو کاتالونیا»، به دلیل این مشکل جدید، بین ۴ تا ۵ هفته از میادین دور خواهد بود.
شوک به بارسلونا

هافبک اسپانیایی تیم فوتبال بارسلونا دچار مصدومیت شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پدری که در شکست ۲ بر یک یکشنبه شب بارسلونا مقابل رئال مادرید در هفته دهم لالیگای اسپانیا، ۱۰۰ دقیقه (با احتساب وقت‌های تلف‌شده) برای آبی‌واناری‌های بازی کرد و در نهایت هم در دقیقه ۱۰+۹۰ پس از دریافت دومین کارت زردش از زمین بازی اخراج شد، دچار مصدومیت جدیدی شد.

«رادیو کاتالونیا» در این خصوص گزارش داد؛ پدری ۲۲ ساله دچار مصدومیت عضلانی شده و به همین دلیل امروز (چهارشنبه) با هم‌تیمی‌هایش تمرین نکرده است. این مشکل او از بازی در ال‌کلاسیکوی اخیر ناشی می‌شود که در آن او بازی را با خستگی جسمی به پایان رساند. بر این اساس او ۴ تا ۵ هفته از میادین دور خواهد بود.

هنوز هیچ خبری در مورد مدت زمان دوری این هافبک اسپانیایی از میادین فوتبال منتشر نشده است. پدری که قرارداد فعلی‌اش با بارسلونا تا سال ۲۰۳۰ اعتبار دارد، این فصل در ۱۳ بازی از رقابت‌های مختلف برای آبی‌واناری پوشان به میدان رفته و آمار ۲ گل‌زده و ۲ پاس‌گل را از خود برجای گذاشته است.

شاگردان هانسی فلیک که در حال حاضر با ۲۲ امتیاز در رده دوم جدول رده‌بندی لالیگا جای دارند و با رئال مادرید صدرنشین پنج امتیاز اختلاف دارند، حالا خود را برای بازی یکشنبه با الچه در هفته یازدهم همین رقابت‌ها آماده می‌کنند.

برچسب ها
هافبک بارسلونا لالیگای اسپانیا پدری ال کلاسیکو مصدومیت عضلانی رادیو کاتالونیا رئال مادرید
