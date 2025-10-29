فاطمه مهاجرانی گفت: هنگام تصویب خروج از CFT و پالرمو هم میدانستیم که روند خروج از لیست سیاه زمان‌بر است و به سرعت اتفاق نمی‌افتد.

به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ با اشاره به ارائه گزارش وزرایی که در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند، گفت: وجه نظارتی مجلس را به رسمیت می‌شناسیم، اما باید راجع به هر اقدامی که این روز‌ها باعث تشویش اذهان مردم و بر هم زدن اجتماع معنادار ایرانیان در راستای هویت ملی شود، مراقبت کنیم.

به گزارش ایرنا، وی همچنین در خصوص‌عدم خروج ایران از لیست سیاه FATF گفت: هنگام تصویب خروج از CFT و پالرمو هم میدانستیم که روند خروج از لیست سیاه زمان‌بر است و به سرعت اتفاق نمی‌افتد. بانک مرکزی در این خصوص گزارش مفصلی ارایه کرده است و وزیر اقتصاد تیز این آمادگی را دارد که توضیحات کاملی به اهالی رسانه ارایه کند.