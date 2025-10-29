به گزارش تابناک، محسن پاک‌نژاد در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تصریح کرد: تا این لحظه هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گرفته نشده است.

وی افزود: با سرد شدن هوا مصرف گاز در بخش تجاری و خانگی افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه حجم گاز تولیدی با اینکه تلاش کردیم در طول یک‌سال گذشته میزان گاز تحویلی به شبکه تا حدود ۶.۷ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد، اما باید تحویل گاز به صنایع و نیروگاه‌ها را هم مدیریت کنیم.

وزیر نفت ادامه داد: در نیروگاه‌های گازی بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر ذخایر نیروگاهی گازوئیل و نفت گاز داریم.