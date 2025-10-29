En
طلای تکواندوی قهرمانی جهان به زندی رسید/ پایان دیرهنگام ناکامی

نماینده وزن ۵۸- کیلوگرم کشورمان در فینال رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ چین برابر گئورگی گورتسیف از روسیه به پیروزی رسید و مدال طلا را برای خود کرد.
طلای تکواندوی قهرمانی جهان به زندی رسید/ پایان دیرهنگام ناکامی

ابوالفضل زندی بالاخره موفق شد برای تکواندوی ایران مدال طلا کسب کند و این در حالی است که تا روز پنجم مسابقات، فقط یک مدال نقره سهم ایران شده بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ششمین روز از رقابت‌های بیست‌وهفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو از صبح امروز، چهارشنبه دو تکواندوکار ایران روی شیاپچانگ رفتند که حاصل آن یک مدال ارزشمند طلا برای ابوالفضل زندی بود.

زندی که نماینده وزن ۵۸- کیلوگرم مردان بود، با عبور از آدمی بلرون از کوزوو، ویتو دلاکویلا از ایتالیا، خسوس رودریگز از اسپانیا، ماکسیم ماننکوف از اوکراین و کیفن هانگ از چین به فینال راه یافت. تکواندوکار کشورمان در فینال برابر گئورگی گورتسیف از روسیه قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر در راند شماری به برتری رسید و پس از گذشت ۱۰ سال از طلای مردان در قهرمانی جهان، این طلسم شکسته شد.

در وزن ۶۲- کیلوگرم زنان هم کوثر اساسه ابتدا با «آنترینا آچلیوس» از قبرس روبه‌رو شد و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید اما در مرحله بعدی شکست ۲ بر یک مقابل چن از چین شکست خورد.

در روز پایانی ایران دو تکواندوکار خواهد داشت. در وزن ۵۳- کیلوگرم که ۴۸ تکواندوکار حضور دارند، مبینا نعمت‌زاده دور نخست با قرعه استراحت رو به رو شده است و سپس با برنده دیدار دومینیکن و لبنان مصاف خواهد کرد. در سمت جدول نعمت‌زاده نمایندگان آلمان، لهستان و ترکیه حضور دارند.

در وزن ۷۴- کیلوگرم نیز که امیرسینا بختیاری نماینده ایران خواهد بود و ۶۸ تکواندوکار وزن‌کشی کرده‌اند دور نخست برای بختیاری تقابل با «استیون لوپز» از کلمبیا است و در صورت برتری مقابل برنده دیدار بلغارستان و لهستان قرار می‌گیرد. در سمت جدول بختیاری، نمایندگان اسپانیا، سورینام، ایتالیا و پناهندگان حاضر هستند.

به گزارش تابناک، تاکنون ۱۳ تکواندوکار ایران در این رقابت‌ها به میدان رفته‌اند که حاصل آن یک مدال طلا توسط ابوالفضل زندی و یک مدال نقره توسط مهدی حاج موسایی و حذف ۱۱ تکواندوکار دیگر ایران از جمله آرین سلیمی، مهران برخورداری و ناهید کیانی بوده است که دارنده مدال‌های طلا و نقره المپیک ۲۰۲۴ پاریس هستند.

۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
