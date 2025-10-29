En
الیاس حضرتی: تهمت و دروغ راه درستی نیست

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، گفت: اگر انتقادی وجود دارد باید از مسیر خود انجام شود، تهمت و دروغ راه درستی نیست.
کد خبر: ۱۳۳۷۱۱۸
317 بازدید

الیاس حضرتی: تهمت و دروغ راه درستی نیست

به گزارش تابناک، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، ظهر امروز (چهارشنبه، هفتم آبان) در حاشیه برگزاری هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: خواهشم از تمام گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی این است که با ادبیات پرخاشگرایانه باعث نگرانی مردم شوند.

وی افزود: اگر هم انتقادی وجود دارد باید از مسیر خود انجام شود، تهمت و دروغ راه درستی نیست.  سرپرست شورای اطلاع رسانی دولت و معاونت اجرایی در بخش مالی در خصوص حواشی پاسخ دادند و بنظرم در این خصوص بداخلاقی صورت گرفت

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت عنوان کرد: کشور به همبستگی نیاز دارد، در میدان سیاست مهم‌ترین موضوع تحمل کردن یکدیگر برای منافع بالا‌تر است.

الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت هیئت دولت ادبیات پرخاشگرایانه
پزشکیان: توطئه‌افکنی خارجی بی‌تاثیر است
واکنش دولت به انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
