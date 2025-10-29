الیاس حضرتی: تهمت و دروغ راه درستی نیست

به گزارش تابناک، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، ظهر امروز (چهارشنبه، هفتم آبان) در حاشیه برگزاری هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: خواهشم از تمام گروهها و شخصیتهای سیاسی این است که با ادبیات پرخاشگرایانه باعث نگرانی مردم شوند.
وی افزود: اگر هم انتقادی وجود دارد باید از مسیر خود انجام شود، تهمت و دروغ راه درستی نیست. سرپرست شورای اطلاع رسانی دولت و معاونت اجرایی در بخش مالی در خصوص حواشی پاسخ دادند و بنظرم در این خصوص بداخلاقی صورت گرفت
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت عنوان کرد: کشور به همبستگی نیاز دارد، در میدان سیاست مهمترین موضوع تحمل کردن یکدیگر برای منافع بالاتر است.