فرزاد کفیلی - حسابهای شخصی در اتریش، لیختناشتاین و کشورهای دیگر، مقصد پولهای واریزی بازیکنان ایرانی شاغل در لیگهای خارجی به عنوان سهم فدراسیون است که «تابناک» به این اطلاعات دست یافته است. کتایون عربزاده، وکیل مهاجرت، از جمله کسانی است که هزاران یورو از این مبالغ به حساب شخصیاش در اتریش واریز شده است. این پولها چطور و چرا به این حسابها واریز میشود؟ و آیا سرانجام این پولها به دست فدراسیون والیبال ایران میرسد؟
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فدراسیون والیبال ایران برخلاف کشورهایی چون بلغارستان که مبلغی جزئی از قرارداد بازیکنان شاغل در لیگهای خارجی را دریافت میکنند، برای صدور آیتیسی کارت بازیکنان ۱۰ درصد مبلغ قرارداد را مستقیم از باشگاههای خارجی دریافت میکند. بررسی تابناک نشان میدهد طبق اسناد مربوط به سالهای اخیر که ذیل این گزارش منتشر شده، حسابهای شخصی برای دریافت این پولها در کشورهایی چون اتریش و لیختناشتاین به باشگاههای استخدام کننده بازیکنان ایرانی داده شده تا پولها را به این حسابها واریز کنند.
اسنادی که به دست تابناک رسیده، همگی با امضای مهدی اسلامی، خزانهدار فدراسیون والیبال است که در آن حساب کتایون عربزاده، وکیل مهاجرت در اتریش، برای واریز مبالغ ۱۰ درصد قراردادها به باشگاههای مختلف معرفی شده است.
بهجز خانم عربزاده، در نامههایی که اسلامی به باشگاههای خارجی والیبال ارسال کرده، نام افراد دیگری چون دکتر فلورین پرول، وکیل اتریشی و متخصص در امور مالیاتی، به چشم میخورد که در سالهای اخیر صدها هزار یورو از پول بهدستآمده از انتقال بازیکنان ایرانی به کشورهای خارجی، به حسابهایش در کشورهای مختلف، از جمله حسابی در ویپی بانک کشور لیختناشتاین، ارسال شده است؛ لیختناشتاین کشوری است که سالها بهعنوان گریزگاه مالیاتی افراد ثروتمند شناخته میشد.
آقای پرول متولد اتریش و تحصیلکرده سوئیس است و با توجه به آنکه خانم عربزاده هم ساکن اتریش است، باید میان این دو بهعنوان اصلیترین دریافتکنندگان پولهای قرارداد بازیکنان ارتباطی پیدا کرد که بررسی بیشتر میتواند این ارتباط را مشخص کند.
اکنون این پرسش مطرح است که حسابهای شخصی این افراد به چه دلیل و با چه هزینهای در اختیار مراودات مالی فدراسیون والیبال ایران قرار گرفته است؟ آیا این پولها طی فرایندهایی به فدراسیون والیبال ایران رسیده است یا در این حسابهای شخصی ذخیره شدهاند؟ و اگر فدراسیون والیبال ایران صاحب این پولهاست، این افراد چه درصدی از آن را بهعنوان حقالانتقال دریافت میکنند؟
به طور معمول تمام نامههای رسمی و بینالمللی فدراسیونها از سوی دبیرکل و در مواردی از سوی رئیس فدراسیون امضا و ارسال میشود، اما در مورد پرداختهای بینالمللی والیبال ایران این مهدی اسلامی کارمند وزارت ورزش و خزانهدار فدراسیون بوده که تمام نامهها را امضا و به باشگاههای خارجی ارسال کرده است.
کتایون عربزاده کیست؟
بررسی ابتدایی نشان میدهد کتایون عربزاده، وکیل دادگستری، در پنج سال اخیر چندینبار از سوی فدراسیون والیبال ایران برای حضور در کمیته استیناف کنفدراسیون والیبال آسیا و فدراسیون جهانی والیبال نامزد و عضو این کمیتهها شده است.
تقریباً هیچکدام از کارکنان فدراسیون والیبال خانم عربزاده را در فدراسیون ندیدهاند، در حالیکه او حداقل برای دورهای مشاور حقوقی فدراسیون والیبال معرفی شده بوده و در هر دو فدراسیون محمدرضا داورزنی و میلاد تقوی، در سایه همکار و نماینده ایران در کرسیهای بینالمللی بوده است.
کتایون عربزاده فارغالتحصیل حقوق از دانشگاه شهید بهشتی، فردوسی مشهد و دانشگاه وین اتریش است و خود اعلام میکند از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ میلادی وکیل و مشاور حقوقی فدراسیون والیبال ایران بوده است. او از همان سال ۲۰۲۱ بهعنوان نماینده ایران به عضویت کمیته استیناف فدراسیون جهانی والیبال درآمد و پس از آن در سال ۲۰۲۲ به عضویت کمیته حقوقی کنفدراسیون آسیا درمیآید. در تمام این سالها اما هیچگاه نامی از او در فدراسیون ایران برده نمیشود و یا کارکنان فدراسیون چیزی از او و ارتباطش با والیبال نمیدانند.
بررسی شبکههای اجتماعی نشان میدهد عربزاده میان ایران و اتریش در رفتوآمد است و تمرکز اصلی حرفهای او مهاجرت ایرانیان به کشورهایی چون اتریش، کانادا و دیگر کشورهای غربی است. عربزاده بیش از آنکه به پروندههای ورزشی یا کیفری بپردازد، هر هفته برای جذب مشتریان جدید مهاجرتی پستهایی منتشر میکند و با وجود فعالیت تقریباً صددرصدی در امور مهاجرت، در همه جا ابتدا خود را عضو کمیته استیناف فدراسیون جهانی والیبال معرفی میکند.
این تمام آن چیزی است که والیبال ایران از این وکیل دادگستری میداند و آنچه پیش از این به آن اشاره نشده بود، واریز پولهای بازیکنان به حساب او در ارستبانک اتریش است.
پولهای فدراسیون جهانی به کدام حسابها میرود؟
موضوعی که بهطور قطعی میتوان به آن اشاره کرد، این است که با وجود آنکه مدارک مالی فدراسیون والیبال را خزانهدار فدراسیون یعنی مهدی اسلامی امضا میکند، تمام فعالیتهای بینالمللی ایران را حمید احمدینیا، مدیر روابط عمومی فدراسیون و نیز سارا حسابی، مشاور میلاد تقوی، دنبال میکنند.
صدور کارتهای آیتیسی و پیگیری یا دریافتیهای بینالمللی همگی از کانال این دو پیگیری میشود و بعید است این دو بدون هماهنگی تقوی و همچنین امیر خوشخبر، سرپرست تیم ملی و کارمند وزارت ورزش، این نامهها را آماده و با امضای اسلامی به باشگاههای خارجی ارسال کرده باشند. اگر غیر از این باشد، تابناک این آمادگی را دارد که اظهارات آنها یا اسناد مربوطه را بررسی و سپس منتشر کند.
امروز نفوذ سارا حسابی بهعنوان عضو کمیته رسانهای کنفدراسیون آسیا که ۱۰ سال پیش کارش را بهعنوان مترجم در فدراسیون والیبال آغاز کرد، به اندازهای است که گفته میشود تمام مربیان ایرانی فعال در کشورهایی چون عمان، پاکستان، بنگلادش یا هند از طریق او به این کشورها رفتهاند.
از سویی، دریافت مبلغ ۱۰ درصد از قرارداد حدود ۶۰ بازیکن فعال ایرانی در لیگهای خارجی تنها بخشی از دریافتهای بینالمللی امسال والیبال ایران است که بررسی تابناک نشان میدهد به حسابهای شخصی افراد واریز شده است. فدراسیون جهانی والیبال هر سال برای حضور ایران در لیگ ملتها، برای هر مسابقه تا ۱۰ هزار دلار به فدراسیون ایران پرداخت میکند و پرسش مهم این است که این پولها به کدام حسابها رفته است؟
آیا عایدی فدراسیون والیبال از رویدادهای بینالمللی از جمله لیگ ملتها، بهعنوان اصلیترین رویداد اقتصادی والیبال جهان، نیز به حسابهای شخصی افرادی چون عربزاده یا فلورین پرول واریز میشود؟ این پول آیا اصلاً به ایران میرسد و اگر نمیرسد، کجا و چگونه هزینه میشود؟
فدراسیون والیبال ممکن است به بهانه تحریمها از پاسخگویی شانه خالی کند، اما آنچه پیداست، در یک سیستم تحت تحریم هم این پولها بهراحتی قابل ردیابی و شفافسازی در ورزش ایران است.