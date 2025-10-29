En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعیین محل دربی با فدراسیون و دو باشگاه

وزیر ورزش و جوانان گفت: فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برای تعیین محل دربی تصمیم نهایی را می‌گیرند.
کد خبر: ۱۳۳۷۱۱۵
| |
413 بازدید
تعیین محل دربی با فدراسیون و دو باشگاه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ احمد دنیامالی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: بازی دربی در یکی از دو جای مشخص شده برگزار می‌شود. یکی ورزشگاه امام رضا (ع) در مشهد است که ورزشگاه خیلی خوبی هست، استان فارس هم آمادگی برگزاری دربی را دارد.

وی افزود: فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برای تعیین محل دربی تصمیم نهایی را می‌گیرند.

وزیر ورزش و جوانان در تشریح برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان برای دور نگهداشتن ورزشکاران اعزامی به بازی‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از حاشیه‌ها، گفت: سبک زندگی در ورزش قهرمانی مسئله مهمی است. قهرمانان هم خودشان این را می‌دانند. موضوعی که برای ما مهم است و فدراسیون‌ها به آن توجه دارند این است که برنامه‌های فدراسیون‌ها به شکلی است که زندگی ورزشکاران از نظر درآمدی، تامین هزینه‌های ورزش قهرمانی و خرید مکمل‌های ورزشی که موجب دوپینگی شدن‌شان نشود.

دنیامالی تاکید کرد: سبک زندگی ورزشکاران برای ما مهم است به همین دلیل جلسات زیادی برگزار کرده‌ایم و به زودی دستورالعمل‌های لازم را مشخص می‌کنیم. کمک می‌کنیم ورزشکاران در محیط مناسب‌تری رشد کنند تا به حاشیه‌ها کشیده نشوند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
استقلال پرسپولیس دربی ورزشگاه احمد دنیامالی فدراسیون
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اوسمار: هدف های بزرگی با پرسپولیس داریم
سرمربی جدید پرسپولیس از راه رسید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۶۹ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۳ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۵۲ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005bqN
tabnak.ir/005bqN