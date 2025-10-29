تعیین محل دربی با فدراسیون و دو باشگاه

وزیر ورزش و جوانان گفت: فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برای تعیین محل دربی تصمیم نهایی را می‌گیرند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ احمد دنیامالی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: بازی دربی در یکی از دو جای مشخص شده برگزار می‌شود. یکی ورزشگاه امام رضا (ع) در مشهد است که ورزشگاه خیلی خوبی هست، استان فارس هم آمادگی برگزاری دربی را دارد.

وی افزود: فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برای تعیین محل دربی تصمیم نهایی را می‌گیرند.

وزیر ورزش و جوانان در تشریح برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان برای دور نگهداشتن ورزشکاران اعزامی به بازی‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از حاشیه‌ها، گفت: سبک زندگی در ورزش قهرمانی مسئله مهمی است. قهرمانان هم خودشان این را می‌دانند. موضوعی که برای ما مهم است و فدراسیون‌ها به آن توجه دارند این است که برنامه‌های فدراسیون‌ها به شکلی است که زندگی ورزشکاران از نظر درآمدی، تامین هزینه‌های ورزش قهرمانی و خرید مکمل‌های ورزشی که موجب دوپینگی شدن‌شان نشود.

دنیامالی تاکید کرد: سبک زندگی ورزشکاران برای ما مهم است به همین دلیل جلسات زیادی برگزار کرده‌ایم و به زودی دستورالعمل‌های لازم را مشخص می‌کنیم. کمک می‌کنیم ورزشکاران در محیط مناسب‌تری رشد کنند تا به حاشیه‌ها کشیده نشوند.