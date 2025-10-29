En
پلمب مرکز توانبخشی با دستور قضایی

دادستان عمومی و انقلاب کلاردشت درباره پرونده ضرب و جرح یک کودک معلول توسط مدیر خانم یک مرکز توانبخشی در این شهر گفت: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، پرونده قضایی تشکیل، مدیر این مجموعه بازداشت و مرکز نیز پلمب شد.
پلمب مرکز توانبخشی با دستور قضایی

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ هادی جعفری اظهار کرد: در روز ششم مهرماه رئیس بهزیستی کلاردشت طی تماس تلفنی، ضرب و جرح یکی از کودکان معلول ذهنی حرکتی مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست به نام «فرشتگان مهر کلار» را گزارش کرد که به لحاظ حساسیت موضوع، دادستانی فوراً وارد تحقیقات اولیه شد.

دادستان کلاردشت با بیان اینکه متاسفانه کودک معلول (دختر) به جهت شدت خونریزی به بیمارستان چالوس منتقل شده است، ادامه داد: دستور بازبینی دوربین‌های مداربسته مرکز صادر و مشخص شد کودک یادشده مورد ضرب و جرح از سوی مدیر مرکز (خانم) قرار گرفته است.

جعفری تاکید کرد: با صدور دستور قضایی، در کمتر از سه ساعت پس از وصول خبر، این مرکز به دستور دادستانی پلمب و دستور اعزام کودکان به مرکز نگهداری کودکان واقع در عباس‌آباد صادر شد.

وی همچنین توضیح داد: کودک مذکور به پزشکی قانونی معرفی شد و بر اساس فیلم دوربین مداربسته و نظریه پزشکی قانونی مشخص شد که موضوع تجاوز جنسی به هیچ وجه مطرح نبوده، بلکه کودک مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. همچنین شکستگی استخوان لگن نیز کذب بوده و آسیبی به سایر کودکان شناسایی نشد.

دادستان کلاردشت تصریح کرد: برای متهم در یکی از شعب بازپرسی تشکیل پرونده شده تا زوایای دیگر پرونده با دقت و حساسیت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین طی قرار نظارت قضایی به مدت شش ماه، متهم از حضور و هرگونه فعالیت در مراکز بهزیستی منع شد.

جعفری خاطرنشان کرد: همه کودکان مرکز مذکور، جهت بررسی آسیب‌های احتمالی در گذشته برای معاینه به پزشکی قانونی معرفی شدند.

