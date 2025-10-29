آمادگی بانک رفاه کارگران به منظور حمایت از شکوفایی ظرفیت های توسعه ای استان هرمزگان

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: استان هرمزگان دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های صنایع تبدیلی، کشاورزی، گمرکی، صیادی و ... است و بانک رفاه کارگران به سهم خود از شکوفایی این ظرفیت‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری در این استان حمایت می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی در نشست مشترک با دکتر آشوری استاندار هرمزگان که با حضور دکتر محمدی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای و با هدف بررسی راه‌کارهای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای استان برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: صنایع تبدیلی از جمله مزیت‌های این استان است و اگرچه اقدامات ارزشمندی در سال‌های اخیر در راستای شکوفا کردن این صنعت در استان انجام شده است اما همچنان ظرفیت‌های بالقوه‌ بسیاری وجود دارد که بانک رفاه کارگران آماده است به سهم خود در راستای بالفعل کردن این ظرفیت‌ها، گام بردارد.

دکتر للـه‌گانی همجواری با خلیج فارس را از دیگر مزیت‌های توسعه‌ای این استان برشمرد و گفت: طرح‌های مرتبط با حوزه‌های گمرکی، صیادی، حمل و نقل دریایی، شیرین‌سازی آب دریا و .... ازجمله طرح‌های دریامحور محسوب می‌شوند که از ظرفیت‌های توسعه‌ای فراوانی در استان هرمزگان برخوردار هستند. بانک رفاه کارگران آمادگی دارد از طریق ابزارهای نوین تامین مالی به ویژه اوراق گواهی سپرده خاص بسترهای ارتقای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را فراهم کند.

وی افزود: این اوراق سرمایه‌های سرگردان را از سطح جامعه جمع‌آوری و به صورت هدفمند در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد و از این طریق ضمن مدیریت نقدینگی عمومی کشور و کاهش نرخ تورم، منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی را تامین می‌کند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران به ابزار فکتورینگ به عنوان یکی دیگر از ابزارهای نوین تامین مالی اشاره کرد و گفت: بانک رفاه کارگران اواخر هفته گذشته نخستین قرارداد واگذاری مطالبات را در سامانه فکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت کرد تا در این حوزه نیز به عنوان بانک پیشرو در شبکه بانکی استفاده از این ابزار را باهدف حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کشور، قاعده‌مند کردن تسهیلات مالی، تسریع در گردش سرمایه و رشد اقتصادی و .... در دستور کار قرار دهد.

دکتر للـه‌گانی خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی درخواست‌های بنگاه‌های اقتصادی متقاضی تامین مالی از طریق ابزار فاکتورینگ، به بانک رفاه کارگران ارسال شده است که با توجه به گستردگی این ابزار، امکان تامین مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق این ابزار وجود دارد.

وی به «کارت رفاهی مبتنی بر اوراق گام» اشاره کرد و این خدمت را یکی دیگر از خدمات جدید بانک رفاه کارگران برشمرد و گفت: آمادگی داریم با هدف توسعه بازار فروش محصولات شرکت ها و حمایت از معیشت خانوارها، نسبت به صدور این کارت تا سقف 500 میلیون تومان برای متقاضیان اقدام کنیم. این کارت صرفا برای خرید کالا استفاده می شود و کارمزد آن 5.25 درصد با بازپرداخت 24 ماهه است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران از پیاده‌سازی ابزار "برات الکترونیک زنجیره تولید" از سوی این بانک با هدف تسهیل و تسریع در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: این محصول یک ابزار کارآمد تامین مالی زنجیره تامین برای بنگاه‌های مولد اقتصادی است که با استفاده از آن می‌توان سرمایه در گردش این بنگاه‌ها را بدون آثار تورمی تامین کرد. این ابزار سبب رفع موانع پولی، هدایت منابع مالی مولد به تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار و رونق تولید می‌شود.

وی افزود: بانک رفاه کارگران در بهره‌برداری از این ابزار نیز در کنار بانک ملت در شبکه بانکی پیشرو بوده است و آمادگی داریم از این طریق، تامین مالی واحدهای تولیدی استان هرمزگان را تسریع بخشیم.

دکتر للـه گانی در پایان تصریح کرد: بانک رفاه کارگران در راستای ایفای نقش اثربخش در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و به عنوان بانک پیشرو در حمایت از تولید ملی آمادگی دارد از طریق ابزارها و محصولات نوین نسبت به تامین مالی طرح‌های اجرایی در بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام کند.

دکتر آشوری استاندار هرمزگان نیز طی سخنانی در این نشست ضمن قدردانی از حمایت های بانک رفاه کارگران از واحدهای تولیدی استان گفت: اقدامات این بانک در سال های اخیر در مسیر حمایت از رونق تولید گسترش یافته که شایسته قدردانی است.

وی افزود: طرح های توسعه ای بسیاری در استان هرمزگان وجود دارد که برای اجرای آنها نیازمند حمایت های بانک رفاه کارگران هستیم.

استاندار هرمزگان به اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه مسئولیت های اجتماعی اشاره و تصریح کرد: این بانک از بانک های پیشرو کشور در این حوزه به شمار می رود و آثار اقدامات حمایتی بانک در سراسر کشور ازجمله استان هرمزگان کاملا مشهود است.

دکتر آشوری تاکید کرد: بدون شک تاسیس صندوقی به منظور تجمیع منابع حاصل از ایفای مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی استان می تواند ضمن افزایش اثر بخشی این منابع کمک شایانی به هدفمندی منابع تخصیصی بر اساس اولویت های توسعه استان نماید.

در پایان این نشست با حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران از برگزیدگان استان هرمزگان در بیست و دومین مسابقات ملی مهارت، تقدیر به عمل آمد.