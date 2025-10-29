En
مهاجرانی: رفع فیلترینگ در دستور کار هست

سخنگوی دولت بر لزوم حفظ وحدت از سوی همه جریان‌های سیاسی تاکید کرد.
مهاجرانی: رفع فیلترینگ در دستور کار هست

فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: وزرا گزارشی از حضور در مجلس شورای اسلامی به دولت دادند. ما وجه نظارتی مجلس را به رسمیت می‌شناسیم، اما همه باید مراقب مسائلی باشیم که می‌تواند وحدت را بر هم بزند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،وی با اشاره به وضعیت سدهای کشور تصریح کرد: همگان می‌دانند پاییز کم‌بارش را می‌گذرانیم و وضعیت تعداد زیادی از سدها مناسب نیست. نیاز است در زمینه مصرف آب صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف را دنبال کنیم.

مهاجرانی: رفع فیلترینگ در دستور کار هست/ امیدواریم به خروجی‌های خوب برسیم

 اگرچه دشمنان از ناهماهنگی اجتماعی سود می‌برند، اما موضوع فیلترینگ در حال بررسی است و امیدواریم به نتایج مطلوبی در جهت تقویت انسجام اجتماعی برسیم.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
9
پاسخ
باشه حتما
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
1
پاسخ
ولمون کن بابا...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
میخان با رفع فیلتر تعرفه اپراتورها را 75 درصد گران کنن...آقا مسعود رئیس جمهور محبوب مچکرم...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
دولتی که توان رفع فیلتر یک اپ رو در طول یک سال گذشته که ظرف نیم ساعت فیلتر کردنو نداره چطوری میخاد کشورو وارد جامعه جهانی کنه؟
زهی خیال باطل .
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۷۰ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۵ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
