فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: وزرا گزارشی از حضور در مجلس شورای اسلامی به دولت دادند. ما وجه نظارتی مجلس را به رسمیت میشناسیم، اما همه باید مراقب مسائلی باشیم که میتواند وحدت را بر هم بزند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،وی با اشاره به وضعیت سدهای کشور تصریح کرد: همگان میدانند پاییز کمبارش را میگذرانیم و وضعیت تعداد زیادی از سدها مناسب نیست. نیاز است در زمینه مصرف آب صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف را دنبال کنیم.
مهاجرانی: رفع فیلترینگ در دستور کار هست/ امیدواریم به خروجیهای خوب برسیم
اگرچه دشمنان از ناهماهنگی اجتماعی سود میبرند، اما موضوع فیلترینگ در حال بررسی است و امیدواریم به نتایج مطلوبی در جهت تقویت انسجام اجتماعی برسیم.