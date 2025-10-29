اولین کالای وارداتی به کشور معرفی شد

رییس کل گمرک ضمن اشاره به واردات ۲۰ تن شمش طلا در هفت ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: واردات شمش طلا به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار اولین کالای وارداتی به کشور بوده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرود عسگری - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی - در خصوص کالاهای صادراتی اظهار کرد: کالاهای مهم شامل گاز طبیعی، پروپان مایع، بوتان، شمش آهن، کنسانتره آهن و پتروشیمی سهم عمدهای در صادرات کشور دارند.
وی افزود: در ارتباط با واردات نیز در هفت ماهه نخست سال جاری شمش طلا با ۲۰ تن در جایگاه اول با ارزش ۱.۲ میلیارد دلار، ذرت دامی با ۶.۶ میلیون تن با ارزش ۱.۹ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد.
رییس کل گمرک تصریح کرد: روغن خوراکی با رشد ۱۵۴ درصدی واردات در جایگاه خوبی از نظر تامین ذخایر مهم کشور دارد. همچنین در برنج نیز ۹۷۰ هزار تن واردات داشتیم که رشد ۹۱ درصدی داشته است.
عسگری که در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد، در پایان گفت: ۲.۱ میلیون تن جو برای دام و طیور وارد کشور شده که رشد ۹۱ درصدی واردات را تجربه کرده است.