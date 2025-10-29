اولین کالای وارداتی به کشور معرفی شد

رییس کل گمرک ضمن اشاره به واردات ۲۰ تن شمش طلا در هفت ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: واردات شمش طلا به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار اولین کالای وارداتی به کشور بوده است.

