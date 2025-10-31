اضافه برداشت 40 درصدی 3 بانک ایران زمین، دی و آینده از بانک مرکزی/زیان انباشته بانک آینده 360 هزار میلیارد تومان است!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در ارتباط با موضوع بانک آینده وزیر اقتصاد در کمیسیون اصل 90 حاضر خواهد شد گفت: بانک های ایران زمین، دی و آینده تا سال 1403 حدود 40 درصد از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته اند.

علیرضا زندیان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با ادغام بانک آینده در بانک ملی اظهار کرد: بنا داریم که وزیر اقتصاد در کمیسیون اصل 90 حضور پیدا کند تا این موضوع را بررسی کنیم. موضوعاتی از جمله بحث پرسنل و منابع مردم و انتقال سپرده های مردم به بانک ملی مطرح است که در این جلسه باید بررسی بکنیم که شرایط چگونه است.

وی با بیان اینکه بانک آینده حدود 500 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است و این ناترازی ها شرایط کنونی را ایجاد کرده است، گفت: متاسفانه اهدافی که بانک های خصوصی در راستای اصل 44 داشتند که طبق آن ملزم به ارائه تسهیلات و خدمات مالی برای تولید و سرمایه گذاری بودند، از مسیر خارج شده و به سمت موضوعاتی چون ساخت و ساز، بنگاه داری و ... تغییر مسیر داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون بانکداری اسلامی را در دوره یازدهم مجلس تصویب کردیم و اینن قانون را به بانک مرکزی ارائه دادیم، تصریح کرد: نظارت بر بخش ها و بانک های خصوصی کاملا در یک مبحث مفصل در این قانون آمده است. حال این سوال مطرح است چطور می شود وقتی مجوز بانکی مثل آینده صادر می شود، بانک مرکزی دیگر نظارت ها را رها می کند؟ چرا همین بانک آینده سودهای اعطایی اش بیشتر از سودهای اعلامی از سوی بانک مرکزی است؟ بر اساس کدام ضوابط این تخلفات را انجام داده است؟

زندیان گفت: اینها مسائلی است که اگر برای بانک های دیگر اعمال نشود شاهد بحران های دیگری خواهیم بود. این قوانین باید از سوی بانک مرکزی اعمال شود.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید از زیرمجموعه دولت خارج و مستقل شود، افزود: دولت مکررا از بانک مرکزی برای پرداخت دستمزدها قرض می گیرد. دولت به بانک مرکزی و بانک های دولتی چقدر بدهکار است؟ متاسفانه رقم آن مشخص نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت بی میل نیست که فربه بماند، گفت: بخشی از کسری بودجه های سنواتی ما ناشی از هزینه های جاری دولت است. از اعتبارات بخش عمران، صنعت و تولید می گیریم و به هزینه های جاری دولت اختصاص می دهیم تا حقوق ها و دستمزدها را پرداخت کند. اینها مسائلی است که باید حل شوند.

وی با اشاره به بررسی پرونده بانک آینده خاطر نشان کرد: کار بررسی این موضوع با تصمیم سران قوا آغاز شد. همه پای کار آمدند. سران قوا در دو سه سال گذشته پیگیر آن بودند، حتی شهید رئیسی هم تاکید داشت که پرونده این بانک را سریعا بررسی کنید.

وی تصریح کرد: در بحث ادغام این بانک در بانک ملی، باید به این نکته اشاره کرد که وقتی بانک ملی اعلام آمادگی کرده، اجازه نخواهد داد سپرده گذاران متضرر شوند.

زندیان با اشاره به اینکه زیان های انباشته بانک آینده نسبت به دو سال گذشته، 360 هزار میلیارد تومان بیشتر شده گفت: وزیر اقتصاد باید در این خصوص پاسخگو باشد. وقتی یک بانک خصوصی در یک بانک دولتی ادغام می شود باید توضیحاتی داشته باشد. ما در کمیسیون های اصل 90 و اقتصادی مجلس از وزیر پاسخ این موارد را خواستار هستیم.

زندیان در پایان گفت: بانک های ایران زمین، دی و آینده تا سال 1403 حدود 40 درصد از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته اند.