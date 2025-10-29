En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بورس از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هم عبور کرد

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۳۳ هزار واحدی به ۳ میلیون و ۲۰۹ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۹۴
| |
308 بازدید
|
۱
بورس از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هم عبور کرد

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۳۳ هزار واحدی به ۳ میلیون و ۲۰۹ هزار واحد رسید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس بازار بورس بازار سرمایه خبر فوری شاخص کل شاخص کل بازار بورس
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
کاظم جلالی انکار نکرد؛ همکاری دفاعی با روسیه در جریان است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شاخص کل بورس در معاملات امروز 9 مهرماه
رشد ۱۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
رشد ۵۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
رشد ۱۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در معاملات امروز 24 دی ماه
بورس دنده‌عقب گرفت
شاخص کل بورس امروز 5 مردادماه
وضعیت وحشتناک بورس؛ شاخص زیر ۳ میلیون رسید!
شاخص کل بورس امروز 22 شهریور ماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز 23شهریور
افت ۲۶ هزار واحدی شاخص بورس
رشد ۶۴ هزار واحدی بورس
شاخص کل بورس در سومین روز هفته
رشد ۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز
شاخص کل بورس در معاملات امروز 20 اسفندماه
بورس در روز کم‌نوسان هم رکورد زد
شاخص بورس ۳۴ هزار واحد افت کرد
شاخص کل سهام در بازار امروز 5 اسفندماه
شاخص کل بورس امروز 16 بهمن ماه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
چقدر مسخره وتصنعی.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۶۹ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۵ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۲ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005bq2
tabnak.ir/005bq2