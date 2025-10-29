بورس از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هم عبور کرد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0634\u0627\u062e\u0635 \u06a9\u0644 \u0628\u0648\u0631\u0633 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u062a \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0627 \u062c\u0647\u0634 \u06f3\u06f3 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648\u0627\u062d\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u06f3 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0648 \u06f2\u06f0\u06f9 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0631\u0633\u06cc\u062f.