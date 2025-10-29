En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تشکر لاریجانی از زاکانی بابت ایستگاه مریم مقدس

کد خبر: ۱۳۳۷۰۹۲
| |
932 بازدید
|
۱
تشکر لاریجانی از زاکانی بابت ایستگاه مریم مقدس
اشتراک گذاری
برچسب ها
زاکانی لاریجانی ایستگاه مترو ایستگاه مریم مقدس مترو مریم مقدس
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
کاظم جلالی انکار نکرد؛ همکاری دفاعی با روسیه در جریان است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۱۲ ایستگاه مترو در نیمه دوم امسال افتتاح می‌شود
افتتاح ۳ ایستگاه مترو تا پایان سال
سازه و سقف دیدنی ایستگاه مترو در شیراز
مترو مسکو
توئیت زاکانی درباره ایستگاه مترو مریم مقدس
پاسخ عضو شورای شهر تهران به عدم افتتاح یک ایستگاه مترو
حناچی: تا پایان سال ۱۰ ایستگاه مترو افتتاح می‌شود
ایستگاه مترو مسکو
احداث ۳ ایستگاه از خط ۹ مترو در منطقه ۱۳
زاکانی: باید اصل «از کجا آورده‌ای» باب شود
تعطیلی متروی «دو گل» پاریس درپی تهدید بمب‌گذاری
۶ ایستگاه جدید مترو تا پایان سال افتتاح می‌شود
مسافرگیری از ایستگاه متروی بسیج انجام نمی‌شود
سه زخمی درپی تیراندازی در نزدیکی مترو لندن
زاکانی: غیرخودی ها بلندگوی دشمن هستند
نشست زمین در حوالی ایستگاه مترو جوادیه
زاکانی: نیازمند همدلی هستیم
برخورد دختر جوان با قطار مترو در ایستگاه صادقیه
۴ ایستگاه جدید ابتدای امسال افتتاح می‌شود
یک منبع آگاه دیگر اظهارات زاکانی را تکذیب کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
کاملا موافقم
علی رغم انتقادات بی شمار به شخص زاکانی، این کار خوبی بود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۶۹ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۵ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۲ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005bq0
tabnak.ir/005bq0