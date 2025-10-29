به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ اوسمار ویرا پس از امضای قرارداد خود با باشگاه پرسپولیس در مراسم معارفه اظهار داشت: افتخار بزرگی است و موجب خرسندی من که بار دیگر در تیم بزرگ پرسپولیس حضور داشته باشم. جا دارد از مدیران باشگاه و بانک شهر تشکر کنم که مقدمات حضور دوباره من در پرسپولیس را فراهم کردند. من می‌دانم که هواداران چقدر توقع دارند، ولی مهم این است که همه ما با هم تلاش می‌کنیم تا به موفقیت برسیم. امیدوارم که در آن فضایی که قبلاً در تهران و ایران تجربه کردم، بتوانیم کار کنیم. ما وقتی هواداران را پشت خودمان داشته باشیم می‌توانیم با همدلی موفق شویم.

وی ادامه داد: امسال فصل خاصی پیش روپرس داریم و هدف‌های بزرگ و سختی در پیش. رؤیای من این است که به پیروزی برسیم. وقتی یک نفر یک رؤیایی دارد شاید کار سخت باشد، ولی وقتی همه با هم بوده و یک رؤیای مشترک داشته باشیم آن رؤیا به سادگی محقق می‌شود.

همچنین در مراسم معارفه سرمربی جدید پرسپولیس، پیمان حدادی سرپرست باشگاه اظهار داشت: خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت یکی از موفق‌ترین مربیان پرسپولیس هستیم. جا دارد از کنسرسیوم بانکی به ویژه بانک شهر و دکتر احمدی تشکر کنم که نشان دادند در راستای خواسته هواداران هر اقدامی را انجام می‌دهند. تشکر ویژه‌ای هم از همه اعضای هیئت مدیره باشگاه دارم که در یک همفکری خوب طی سه روز به نتیجه خوبی با اوسمار برسیم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: امیدوارم حضور دوباره اوسمار در پرسپولیس اتفاقی مبارک باشد. من به همه اهالی رسانه هم می‌گویم که ما پذیرای هر نقد و پیشنهاد سازنده شما هستیم.