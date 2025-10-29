مردم ژاپن این دوران را «هانامی» مینامند، جشن تماشای شکوفهها. حالا تصور کنید که نوروز ۱۴۰۵ خود را در چنین فضایی سپری کنید؛ در کشوری که هم نظم و تکنولوژی دارد، هم طبیعتی شاعرانه و فرهنگی کهن.
در سالهای اخیر، تورهای ژاپن در ایام نوروز به یکی از محبوبترین گزینههای گردشگران ایرانی تبدیل شدهاند، چون ترکیبی از آرامش، تجربه فرهنگی و چشماندازهای زیبا را ارائه میدهند.
نوروز برای ما ایرانیها نشانه آغاز سال جدید است و جالب اینکه همزمان با آن، در ژاپن نیز شکوفههای گیلاس به اوج زیبایی خود میرسند. این همزمانی بهنوعی پیوندی میان دو فرهنگ شرقی ایجاد میکند.
در این فصل، هوا معتدل و مطبوع است، قیمتها هنوز به اوج فصل تابستان نرسیدهاند و مکانهای گردشگری ژاپن پر از شور زندگی هستند.
از طرفی جشنها، فستیوالها و آیینهای سنتی هم در این زمان برگزار میشوند. مثلاً در پارک اوئنو در توکیو یا رودخانه مِگورو، هزاران درخت گیلاس همزمان شکوفا میشوند و هزاران گردشگر برای دیدن این منظره جمع میشوند.
اکثر تورهای ژاپن در ایام نوروز، بین ۸ تا ۱۲ روز هستند و معمولاً شامل شهرهای مهم و توریستی این کشور میشوند. در ادامه نگاهی به ساختار معمول این تورها میاندازیم:
|
فعالیتهای پیشنهادی
|
جاذبههای شاخص
|
شهر مقصد
|
بازدید از معابد تاریخی، خرید از فروشگاههای مدرن، گشت شهری
|
برج توکیو، محله شینجوکو، پارک اوئنو
|
توکیو
|
شرکت در مراسم چای، پوشیدن کیمونو، بازدید از باغهای زِن
|
معبد طلایی، جنگل بامبو، خیابانهای سنتی
|
کیوتو
|
تجربه غذاهای محلی، تفریحات شبانه، خرید در مراکز مدرن
|
قلعه اوساکا، آکواریوم، خیابان دوتونبوری
|
اوساکا
|
بازدید از معبد تودایجی، عکاسی با مناظر بهاری
|
پارک نارا و گوزنهای آزاد
|
نارا
قیمت تور ژاپن در نوروز ۱۴۰۵ به عواملی مانند نوع پرواز، سطح هتل، خدمات ارائهشده و مدت اقامت بستگی دارد. بهطور کلی تورها در چند سطح مختلف طراحی میشوند:
نکته: در ایام نوروز معمولاً قیمت تور ژاپن افزایش مییابد؛ رزرو زودهنگام علاوه بر تنوع بیشتر در انتخاب، باعث صرفهجویی در هزینهها نیز میشود.
تورهایی که در بازه ۲۵ اسفند تا ۱۰ فروردین برگزار میشوند، بهترین زمان برای مشاهدهی مناظر معروف ساکورا هستند. آژانسهای معتبر معمولاً رزرو این تورها را از آذر یا دی ماه ۱۴۰۴ آغاز میکنند تا مراحل اخذ ویزای ژاپن به موقع انجام شود.
به نقل از ماهبان تور، همزمان با فصل بهار، در ایران تعطیلات نوروزی داخلی برگزار میشود و مسافران ایرانی در این فصل به ژاپن سفر می کنند. این هماهنگی از تعطیلات در دو کشور، به مسافران ایرانی امکان میدهد تا به راحتی برنامه سفر خود را ترتیب دهند و از دیدن جاذبههای ژاپن لذت ببرند.
یکی از نکات مهم در سفر به ژاپن، اخذ ویزای توریستی است. مدارک لازم معمولاً شامل:
خبر خوب این است که در سالهای اخیر، روند صدور ویزا برای گردشگران ایرانی تسهیل شده و با همکاری آژانسهای معتبری مانند ماهبان تور، معمولاً در ۱۵ تا ۲۰ روز کاری صادر میشود.
برای اینکه سفر شما راحتتر و دلپذیرتر شود، چند نکتهی مهم را در نظر داشته باشید:
برخی آژانسها تورهای ترکیبی ارائه میدهند که شامل ژاپن و یک کشور دیگر مثل کرهجنوبی یا چین هستند. این گزینهها برای افرادی جذاب است که میخواهند در مدت زمان کوتاهتری چند فرهنگ آسیایی را تجربه کنند. مدت این تورها معمولاً ۱۲ تا ۱۴ روز است و هزینهشان حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از تورهای تککشوری است.
به نقل از سایت مای پرواز، مسیرهای لوکس مانند ژاپن که به پرینت گردش حساب بانکی 3 ماه و تمکن مالی و دریافت ویزای توریستی نیاز دارند لذا نمیتوان انتظار تورهای ارزان ژاپن را در فصل بهار داشت. فقط تا حدودی میتوان در قیمت هتلها و بلیط رفتوبرگشت تغییرات ایجاد کرد.
سفر به کشوری مانند ژاپن، با فرهنگ، زبان و ساختار متفاوتش، نیاز به برنامهریزی دقیق و پشتیبانی حرفهای دارد. انتخاب یک آژانس گردشگری معتبر باعث میشود همه جزئیات سفر، از ویزا و پرواز تا اقامت و گشتهای شهری، بهصورت منظم و بیدغدغه انجام شود.
در این میان، ماهبان تور یکی از آژانسهای باسابقه و قابل اعتماد در زمینه تورهای آسیایی، بهویژه تور ژاپن نوروز ۱۴۰۵ است. این مجموعه با تجربه و شناخت کامل از مسیرهای ژاپن، سفری آرام، ایمن و خاطرهانگیز برای مسافران خود رقم میزند.
خدمات ماهبان تور شامل:
جمعبندی؛ نوروزی متفاوت در ژاپن
نوروز ۱۴۰۵ بهترین زمان برای تجربهی سفری خاص به ژاپن است؛ جایی که فرهنگ منظم ژاپن و فضای آرام، حال و هوایی متفاوت به تعطیلات میدهند. اگر میخواهید سال جدید را با سفری مطمئن و بدون دغدغه آغاز کنید، رزرو تور ژاپن از آژانس گردشگری ماهبان تور میتواند انتخابی درست و مطمئن باشد.
