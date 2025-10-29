En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
خبری بی نهایت خوش !

بازگشت غول بیابان‌ها؛ تویوتا توربو تریل کروزر اف‌جی ۶۰، میراثی مدرن از گذشته‌ای خشن

تویوتا با معرفی تریل کروزر توربو بر پایه مدل اف‌جی ۶۰، عملاً به ریشه‌های آفرودی خود بازگشته است؛ اما این‌بار با زرهی از تکنولوژی و قلبی توربوشده که میراث لندکروزرهای افسانه‌ای را در کالبدی مدرن زنده می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۷۹
| |
193 بازدید
بازگشت غول بیابان‌ها؛ تویوتا توربو تریل کروزر اف‌جی ۶۰، میراثی مدرن از گذشته‌ای خشن
به گرازش تابناک؛تریل کروزر جدید، همان چیزی است که سال‌ها عاشقان تویوتا منتظرش بودند؛ یک شاسی‌بلند آفرودی واقعی با طراحی الهام‌گرفته از دهه ۸۰ میلادی، اما مجهز به امکانات روز دنیا. این خودرو بر پایه پلتفرم TNGA-F ساخته شده است، همان پلتفرمی که لندکروزر پرادو و تاندرا نیز روی آن توسعه یافته‌اند. موتور ۲.۴ لیتری توربو بنزینی، قلب تپنده تریل کروزر است که حدود ۳۴۰ اسب بخار قدرت و بیش از ۵۰۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند — اعدادی که به‌روشنی نشان می‌دهد این خودرو قرار نیست صرفاً یک شاسی‌بلند شهری باشد.
 
اما چیزی که تریل کروزر را خاص‌تر می‌کند، روحی است که در طراحی آن دمیده شده. جلوپنجره عمودی، چراغ‌های گرد و حالت خشن بدنه، کاملاً یادآور اف‌جی ۴۰ کلاسیک هستند؛ در حالی که فضای داخلی پر از نمایشگر، چرم و تریم فلزی است. تویوتا در این مدل به‌وضوح تلاش کرده تعادل میان اصالت و فناوری را حفظ کند؛ ترکیبی از قدرت، نوستالژی و هوشمندی.
بازگشت غول بیابان‌ها؛ تویوتا توربو تریل کروزر اف‌جی ۶۰، میراثی مدرن از گذشته‌ای خشن
در بخش فنی، سیستم چهارچرخ محرک دائم با قفل دیفرانسیل مرکزی و جلو، کمک‌فنر‌های تقویت‌شده و زاویه ورود و خروج چشمگیر، به راننده اجازه می‌دهد در مسیر‌هایی حرکت کند که بیشتر خودرو‌ها فقط از دور نگاهش می‌کنند. البته هنوز فرصتی برای رانندگی با این خودرو نداشتم، اما واقعاً مشتاقم پشت فرمانش بنشینم؛ چون تجربه رانندگی با چنین خودرویی به‌نوعی سفر به گذشته‌ای مدرن است، جایی میان حس اصیل آفرود و آسایش تکنولوژی امروز.
 
تریل کروزر نه برای رقابت با SUV‌های لوکس اروپایی ساخته شده و نه برای نمایش در شهر‌های مدرن. مأموریتش روشن است: بازگرداندن حس واقعی رانندگی در بیراهه‌ها، جایی که خاک، سنگ و باد، تنها هم‌سفران تو هستند.
بازگشت غول بیابان‌ها؛ تویوتا توربو تریل کروزر اف‌جی ۶۰، میراثی مدرن از گذشته‌ای خشن
از دید مهندسی، انتخاب موتور توربو برای چنین بدنه‌ای تصمیمی هوشمندانه است. تویوتا با این کار توانسته مصرف سوخت را بهینه کند و درعین‌حال گشتاور بالا را برای شرایط دشوار حفظ کند. گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک نیز هماهنگی خوبی با موتور دارد و با انتقال نرم نیرو، در مسیر‌های سنگی یا شنی عملکردی قابل اعتماد ارائه می‌دهد.
 
تریل کروزر توربو همان خودرویی است که می‌گوید تویوتا هنوز روح ماجراجویی را فراموش نکرده است. شاید هنوز فرصت نشستن پشت فرمانش را نداشته باشم، اما هر تصویری که از این خودرو می‌بینم، یادآور دورانی است که ماشین‌ها فقط وسیله‌ای برای رفت‌وآمد نبودند  بلکه همراهی برای کشف ناشناخته‌ها بودند.
اشتراک گذاری
برچسب ها
تویوتا تویوتا توربو تریل خودرو ژاپنی عشق ژاپنی اف جی کروز ماشین کلیک
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار
وقتی تویوتا اصالتش را در چین جا گذاشت؛ نگاهی فنی به لوین ساخت چین
تویوتا RAV4؛ SUV آرام، بالغ و بی‌ادعا که هنوز فرمان کلاس خودش را در دست دارد
تویوتا سوپرا به ایران می آید !
تویوتا کمری هیبرید؛ بازگشت باشکوه سدان افسانه‌ای شرق به جاده‌های ایران البته مونتاژ چین
آخرین قیمت خودروهای ژاپنی
چشم‌انداز صعود در انتظار خودروسازان ژاپنی
عملیات غیرممکن چپ کردن تویوتا اف جی کروزر
تویوتا در اقتصاد ژاپن دست برد
سه‌تفنگدار نیمه‌ژاپنی در راه بازار خودرو
بهترین خودروهای دهه ۹۰
پژو ۲۰۷ یا همان ۲۰۶ پلاس/ بررسی این محصول ایران خودرو
تویوتا هایلندر؛ هیولای آرام تویوتا در جاده‌های ایران
کاهش فروش جهانی خودروسازان ژاپنی
افزایش قیمت خودروهای تویوتا در بازار
نخست وزیر ژاپن درحال تهیه پیشنهاد تجاری با امریکا
بی‌بی لندکروز؛ افسانه‌ای که با هر چرخش، نوستالژی و مدرنیته را با هم می‌آمیزد/ نسل جدید اف جی کروز
نیسان پت‌فایندر؛ بازگشت یک نام قدیمی به بازاری که هنوز تشنه است
افزایش تولید در کارخانه‌های ژاپنی برای سومین ماه
بیش از ٢ میلیون ژاپنی بیکارند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۷۰ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۵ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۵۷ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005bpn
tabnak.ir/005bpn