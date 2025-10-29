به گرازش تابناک؛تریل کروزر جدید، همان چیزی است که سالها عاشقان تویوتا منتظرش بودند؛ یک شاسیبلند آفرودی واقعی با طراحی الهامگرفته از دهه ۸۰ میلادی، اما مجهز به امکانات روز دنیا. این خودرو بر پایه پلتفرم TNGA-F ساخته شده است، همان پلتفرمی که لندکروزر پرادو و تاندرا نیز روی آن توسعه یافتهاند. موتور ۲.۴ لیتری توربو بنزینی، قلب تپنده تریل کروزر است که حدود ۳۴۰ اسب بخار قدرت و بیش از ۵۰۰ نیوتنمتر گشتاور تولید میکند — اعدادی که بهروشنی نشان میدهد این خودرو قرار نیست صرفاً یک شاسیبلند شهری باشد.
اما چیزی که تریل کروزر را خاصتر میکند، روحی است که در طراحی آن دمیده شده. جلوپنجره عمودی، چراغهای گرد و حالت خشن بدنه، کاملاً یادآور افجی ۴۰ کلاسیک هستند؛ در حالی که فضای داخلی پر از نمایشگر، چرم و تریم فلزی است. تویوتا در این مدل بهوضوح تلاش کرده تعادل میان اصالت و فناوری را حفظ کند؛ ترکیبی از قدرت، نوستالژی و هوشمندی.
در بخش فنی، سیستم چهارچرخ محرک دائم با قفل دیفرانسیل مرکزی و جلو، کمکفنرهای تقویتشده و زاویه ورود و خروج چشمگیر، به راننده اجازه میدهد در مسیرهایی حرکت کند که بیشتر خودروها فقط از دور نگاهش میکنند. البته هنوز فرصتی برای رانندگی با این خودرو نداشتم، اما واقعاً مشتاقم پشت فرمانش بنشینم؛ چون تجربه رانندگی با چنین خودرویی بهنوعی سفر به گذشتهای مدرن است، جایی میان حس اصیل آفرود و آسایش تکنولوژی امروز.
تریل کروزر نه برای رقابت با SUVهای لوکس اروپایی ساخته شده و نه برای نمایش در شهرهای مدرن. مأموریتش روشن است: بازگرداندن حس واقعی رانندگی در بیراههها، جایی که خاک، سنگ و باد، تنها همسفران تو هستند.
از دید مهندسی، انتخاب موتور توربو برای چنین بدنهای تصمیمی هوشمندانه است. تویوتا با این کار توانسته مصرف سوخت را بهینه کند و درعینحال گشتاور بالا را برای شرایط دشوار حفظ کند. گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک نیز هماهنگی خوبی با موتور دارد و با انتقال نرم نیرو، در مسیرهای سنگی یا شنی عملکردی قابل اعتماد ارائه میدهد.
تریل کروزر توربو همان خودرویی است که میگوید تویوتا هنوز روح ماجراجویی را فراموش نکرده است. شاید هنوز فرصت نشستن پشت فرمانش را نداشته باشم، اما هر تصویری که از این خودرو میبینم، یادآور دورانی است که ماشینها فقط وسیلهای برای رفتوآمد نبودند بلکه همراهی برای کشف ناشناختهها بودند.