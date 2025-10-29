امروز آخرین مهلت تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی امروز

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مرحله تکمیل ظرفیت و ظرفیت پذیرش آن برای آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۴ بر اساس درخواست دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرا می‌شود و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ می‌توانند تا ساعت ۱۴ ظهر ۷ آبان ۱۴۰۴ از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir نسبت به ثبت انتخاب واحد اقدام کنند.

کلیه افرادی که در مرحله نخست آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ مجاز به انتخاب رشته محل بوده‌اند و در هیچ رشته محلی (رایگان- شهریه پرداز) پذیرفته نشده‌اند مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند. پذیرفته شدگانی که به دلیل مغایرت معدل، لغو قبولی شده‌اند مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند.

ممنوعیت انتخاب رشته برای استعداددرخشان و پذیرفته‌شدگان

با توجه به اینکه رشته محل جدید اضافه نشده است، لذا استعداد درخشان بدون آزمون مجاز به انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان نیستند.

براساس بند د- ۱ صفحه ۳ دفترچه انتخاب رشته محل، مشمول پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت اعم از رایگان و شهریه پرداز آزمون سال ۱۴۰۴ است و مجاز به شرکت در آزمون سال ۱۴۰۵ نیستند.

هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است؛ بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاهی کامل تعیین کرده، لذا هیچگونه تغییر در محل پذیرش پس از اعلام نتایج انجام نخواهد گرفت.

زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۴، بهمن ماه سال جاری یعنی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ است.

اعلام نتایج مرحله تکمیل ظرفیت در ۱۴ آبان ماه

نتایج مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

براساس جدول رشته محل‌های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ میزان ظرفیت جدید ۲۶۰ نفر است.