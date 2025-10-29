En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

امروز آخرین مهلت تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی امروز

مهلت تکمیل ظرفیت با اعمال ظرفیت پذیرش جدید برای آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۴ امروز ۷ آبان به پایان می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۶۶
| |
4 بازدید
امروز آخرین مهلت تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی امروز

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مرحله تکمیل ظرفیت و ظرفیت پذیرش آن برای آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۴ بر اساس درخواست دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرا می‌شود و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ می‌توانند تا ساعت ۱۴ ظهر ۷ آبان ۱۴۰۴ از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir نسبت به ثبت انتخاب واحد اقدام کنند.

کلیه افرادی که در مرحله نخست آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ مجاز به انتخاب رشته محل بوده‌اند و در هیچ رشته محلی (رایگان- شهریه پرداز) پذیرفته نشده‌اند مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند. پذیرفته شدگانی که به دلیل مغایرت معدل، لغو قبولی شده‌اند مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند.

ممنوعیت انتخاب رشته برای استعداددرخشان و پذیرفته‌شدگان

با توجه به اینکه رشته محل جدید اضافه نشده است، لذا استعداد درخشان بدون آزمون مجاز به انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان نیستند.

براساس بند د- ۱ صفحه ۳ دفترچه انتخاب رشته محل، مشمول پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت اعم از رایگان و شهریه پرداز آزمون سال ۱۴۰۴ است و مجاز به شرکت در آزمون سال ۱۴۰۵ نیستند.

هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است؛ بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاهی کامل تعیین کرده، لذا هیچگونه تغییر در محل پذیرش پس از اعلام نتایج انجام نخواهد گرفت.

زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۴، بهمن ماه سال جاری یعنی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ است.

اعلام نتایج مرحله تکمیل ظرفیت در ۱۴ آبان ماه

نتایج مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

براساس جدول رشته محل‌های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ میزان ظرفیت جدید ۲۶۰ نفر است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کارشناسی ارشد پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزمون انتخاب رشته تکمیل ظرفیت استعداد درخشان
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
کاظم جلالی انکار نکرد؛ همکاری دفاعی با روسیه در جریان است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کارت آزمون دکتری علوم پزشکی ۱۴۰۴ منتشر شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۵ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۴ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۱ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۰ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005bpa
tabnak.ir/005bpa