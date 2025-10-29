En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد؛

التماس برای نادیده گرفتن ایمنی! / آیا خودروسازان می‌خواهند بدون نظارت، جان مردم را به خطر اندازند؟

​درخواست دبیر انجمن خودروسازان مبنی بر کاهش نظارت کیفی و استاندارد برای تسهیل تولید داخلی، موجی از انتقادات جدید را برانگیخته است به طوری که بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند این درخواست تلاشی برای تثبیت انحصار و فرار از ارتقای کیفیت است و البته قیمت پرداختی با کیفیت عرضه‌شده همخوانی ندارد .
کد خبر: ۱۳۳۷۰۶۵
| |
352 بازدید

التماس برای نادیده گرفتن ایمنی! / آیا خودروسازان می‌خواهند بدون نظارت، جان مردم را به خطر اندازند؟

در یک موضع‌گیری جنجالی، احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان کشور، سخت‌گیری‌های سازمان ملی استاندارد را مختل‌کننده تولید داخلی دانست و خواستار تسهیل‌گری مشابه واردات (حتی پذیرش استاندارد چین) برای تولیدات داخلی شد؛ این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که انتقادات عمومی و نهادهایی مانند پلیس راهور، بر پایین بودن کیفیت و ناایمنی خودروهای داخلی و به خطر افتادن جان مردم تأکید دارد که تضادی آشکار میان خواسته‌ی صنعت و مطالبه‌ی ایمنی عمومی است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان کشور، با اشاره به سخت‌گیری‌های سازمان ملی استاندارد گفت: استانداردها برای واردات خودرو آسان گرفته می‌شود و حتی استاندارد چین نیز مورد پذیرش است، اما برای خودروهای داخلی و قطعات، آن‌چنان سختگیرانه عمل می‌شود که روند تولید را مختل می‌کند بنابراین انتظار می‌رود از صنعت خودروسازی داخلی نیز به اندازه واردات خودرو حمایت شود؛ همان‌گونه که در مجلس شورای اسلامی نسبت به واردات آسان‌گیری می‌شود، باید در قبال خودروسازان داخلی نیز سهل‌گیری مشابهی وجود داشته باشد.

این گفته ها درحالی مطرح می شود که علاوه بر انتقادات عمومی و حتی از سوی نهادهایی مانند پلیس راهور، بر پایین بودن کیفیت و ناایمنی خودروهای داخلی مانند استحکام ضعیف بدنه، شاسی و اتاق تأکید دارند که جان مردم را به خطر می‌اندازد.

بسیاری از مردم براین باورند که قیمت پرداختی مردم برای خودروهای داخلی با کیفیت ارائه شده همخوانی ندارد و حمایت از تولید داخلی نباید به قیمت جان و مال مردم تمام شود . همچنین حمایت‌های « بی‌چون و چرا» از خودروسازان داخلی، باعث شده کیفیت ارتقاء نیافته و انحصار شکل بگیرد. 

درشرایطی که حمایت از تولید داخلی یک اصل است انتقاد دبیر انجمن خودروسازان کشور نسبت به سخت‌گیری‌های سازمان استاندارد، نوعی تلاش برای اجبار خودروسازان به ارتقای کیفیت محصولات است و اگر استانداردهای کیفی برای مصرف‌کننده داخلی سخت‌گیرانه اعمال شود، این امر به نفع مصرف‌کننده نهایی است، نه مانعی برای تولید.

بنابراین نقد اصلی بر این مبناست که آیا خودروسازان واقعاً به دنبال تولید کالای باکیفیت هستند یا صرفاً خواهان کاهش نظارت دولتی بر محصولاتشان هستند؟ البته درخواست نعمت بخش برای هم‌سویی حمایت‌ بین واردات و تولید داخلی بیشتر به معنای آن است که حمایت از تولید داخلی باید بدون قید و شرط و تسهیل‌گرانه باشد، حتی اگر به معنای نادیده گرفتن الزامات کیفی باشد. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کیفیت خودروهای داخلی خودروسازان داخلی سازمان استاندارد صنعت خودروسازی داخلی خودروهای داخلی سازمان ملی استاندارد
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
از تأخیر در تحویل خودرو تا افت رضایت مشتریان از کیفیت خودرو‌های داخلی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
اعتراض به آزمون استخدامی بانک مرکزی
خروج از لیست سیاه FATF زمان‌بر است
التماس برای نادیده گرفتن ایمنی! / آیا خودروسازان می‌خواهند بدون نظارت، جان مردم را به خطر اندازند؟
این روحانی گفت سفارت آمریکا نماز خواندن ندارد!
آغاز فشار‌های ترامپ بر بزرگترین متحد ایران؟
برکناری ۷ مشاور مدیرعامل شرکت آسمان در یک روز
مدال برنز آلما حسینی در یکضرب دسته ۶۹ کیلوگرم
فعلاً خبری از گرانی حامل‌های انرژی نیست
اعتقاد تکان دهنده حمیرا به روایت خودش و محمود شهریاری!
بازدید مقام امنیتی طالبان از سفارت افغانستان در تهران
بازدید مقام امنیتی طالبان از سفارت افغانستان در تهران
انفجار یک ساختمان در شیراز
طلای تکواندوی قهرمانی جهان به زندی رسید/ پایان دیرهنگام ناکامی
ردزنی «تابناک» از درآمدهای والیبال ایران در اتریش و لیختن‌اشتاین/ هزاران یورو پول فدراسیون در حساب خانم وکیل مهاجرتی و یک اتریشی + اسناد
الیاس حضرتی: تهمت و دروغ راه درستی نیست
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۷۰ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۵ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۵۷ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005bpZ
tabnak.ir/005bpZ