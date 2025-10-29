قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۷ آبان

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش تابناک، علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۷ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
103,527,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
102,147,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
138,035,000
|
طلای دست دوم
|
102,146,810
|
آبشده کمتر از کیلو
|
448,530,000
|
مثقال طلا
|
448,350,000
|
انس طلا
|
3,956.41
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,098,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,031,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
569,700,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
328,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
164,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,038,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
515,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
260,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
99,240,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
32,190,000
|
حباب نیم سکه
|
70,330,000
|
حباب ربع سکه
|
78,590,000
|
حباب سکه گرمی
|
41,310,000