قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۷ آبان

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۰ میلیون و ۲۶۸ هزار تومان رسید.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش تابناک، علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: چهارشنبه ۷ آبان

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

103,527,000

طلای 18 عیار / 740

102,147,000

طلای ۲۴ عیار

138,035,000

طلای دست دوم

102,146,810

آبشده کمتر از کیلو

448,530,000

مثقال طلا

448,350,000

انس طلا

3,956.41

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,098,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,031,000,000

نیم سکه تک فروشی

569,700,000

ربع سکه تک فروشی

328,600,000

سکه گرمی تک فروشی

164,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,038,000,000

نیم سکه (قبل 86)

515,000,000

ربع سکه (قبل 86)

260,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

99,240,000

حباب سکه بهار آزادی

32,190,000

حباب نیم سکه

70,330,000

حباب ربع سکه

78,590,000

حباب سکه گرمی

41,310,000
