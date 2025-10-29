En
آخوندی به نماینده مجلس اولتیماتوم داد!

در روزهای اخیر برخی نمایندگان ادعاهایی را در رابطه با چهره های سیاسی اسبق مطرح کرده اند که باعث ایجاد ابهاماتی در سطح جامعه شده است.
به گزارش نیمروز، از جمله این ادعا ها ماجرای دریافت وام دو هزار میلیاردی از بانک آینده توسط پسر عباس آخوندی وزیر اسبق راه بود که واکنش آخوندی را به دنبال داشت.

آخوندی در شبکه ایکس امیرحسین ثابتی نماینده جوان مجلس را تهدید کرد اگر تا پایان روز از او عذرخواهی نکند شکایت خواهد کرد اما ثابتی در پاسخ به او ضمن تکرار ادعاها تاکید کرد که منتظر شکایت خواهد ماند.

با توجه به آسیبی که ادعاهای مالی در سطح جامعه ایجاد می کند و باعث بی اعتمادی مردم به مسئولان می شود به نظر می رسد بهترین راه ورود قاطع دستگاه قضایی به چنین ادعاهایی است و فارغ از اینکه آخوندی یا دیگران شکایتی طرح کنند یا خیر جا دارد مدعی العموم نسبت به بررسی چنین ادعاهایی ورود قاطع داشته باشد تا در صورت صحت ادعاها نسبت به برخورد با متخلفان اقدام و در غیر این صورت یک بار برای همیشه  بساط بی کیفرمانی اتهام به دیگران جمع شود.

پر واضح است که نمایندگی مجلس مجوزی برای تهمت پراکنی نیست و بر همین اساس شاید یک بار صدور حکم قاطع برای افرادی که بدون سند و مدرک علیه دیگران تهمت پراکنی می کنند بتواند به پاک شدن فضای سیاسی کشور کمک کند ضمن اینکه داشتن سند و مدرک نیز نمی تواند مجوز انتشار عمومی این اسناد را فراهم کند و جا دارد اگر اسنادی از تخلفات احتمالی وجود دارد در اختیار دستگاه های امنیتی و قضایی قرار داده شود نه اینکه این شائبه ایجاد شود که این ادعا ها با هدف جلب توجه در فضای مجازی مطرح شده است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
19
11
پاسخ
تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها. حتماً یه چیزی هست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
مردم ، نه رقیب سیاسی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
من طرفدار آخوندی یا ثابتی نیستم ولی برای این دیدگاه
بدون سند شما متاسفم
خداکنه کاره ای تو این مملکت نباشی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
اگر هم باشه نباید نماینده مجلس عربده کشی کنه اون که دستش بازه بر قوه قضائیه مطرح کنه
ناشناس
| France |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
ایشون جوان است و جویای نام حالا یه چیزی گفت جدی نگیرید و شکایت و ...
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
8
18
پاسخ
طرف زده خورده برده و چندین هزار میلیارد با داشتن شغل دولتی در ۴۰ سال گذشته جمع کرده .که قطعا ارث پدرش نبوده .بعدش شما دارید دنبال زیر بغل مار میگیردید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
اگه آخوندی 40 ساله داره می زنه و می بره پس قوه قضاییه چرا ورود نمی کنه؟
اگه ثابتی دروغ می گه چرا قوه قضاییه ورود نمی کنه؟ اگه راست هم بگه باز هم قوه قضاییه باید ورود پیدا کنه
کلا یک تخلفی هست این وسط که قوه قضاییه باید ورود پیدا کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
1
12
پاسخ
داره قشنگ میشه...
مهمان دنیا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
6
پاسخ
با سلام
بهتر نیست با مفسد برخورد بشه و این را مطالبه کنید
مثل طرفی که گفت تهمته بعد فیش حقوقیش رو منتشر کردند بعد صدا ها خوابید خوب چرا با عنوان فریب افمار عمومی باهاش برخورد نمیشه فارغ از شغل و درامدش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
4
5
پاسخ
ایا اخوندی در دوران وزراتش حادثه قطار مشهد تبریز را فراموش کرده که مردم زنده زنده در اتش سوختن
ایا دستگاه قضا نباید ورود پیدا می کرد ظاهرا دستگاه قضا فقط برای ماست نه .....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
چه ربطی دارد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
1
پاسخ
از اینفلوانسرها اینا بیشتر دنبال ویو و کلیک اند وگرنه شکایت میکردی از طرف ملت نماینده مگه نیستین؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
عباس آخوند معلوم الحال است. اولیگارش های ثروت طلب رانتخوار دولت روحانی به قول خودش ژنرالها
