آخوندی به نماینده مجلس اولتیماتوم داد!

در روزهای اخیر برخی نمایندگان ادعاهایی را در رابطه با چهره های سیاسی اسبق مطرح کرده اند که باعث ایجاد ابهاماتی در سطح جامعه شده است.



به گزارش نیمروز، از جمله این ادعا ها ماجرای دریافت وام دو هزار میلیاردی از بانک آینده توسط پسر عباس آخوندی وزیر اسبق راه بود که واکنش آخوندی را به دنبال داشت.

آخوندی در شبکه ایکس امیرحسین ثابتی نماینده جوان مجلس را تهدید کرد اگر تا پایان روز از او عذرخواهی نکند شکایت خواهد کرد اما ثابتی در پاسخ به او ضمن تکرار ادعاها تاکید کرد که منتظر شکایت خواهد ماند.

با توجه به آسیبی که ادعاهای مالی در سطح جامعه ایجاد می کند و باعث بی اعتمادی مردم به مسئولان می شود به نظر می رسد بهترین راه ورود قاطع دستگاه قضایی به چنین ادعاهایی است و فارغ از اینکه آخوندی یا دیگران شکایتی طرح کنند یا خیر جا دارد مدعی العموم نسبت به بررسی چنین ادعاهایی ورود قاطع داشته باشد تا در صورت صحت ادعاها نسبت به برخورد با متخلفان اقدام و در غیر این صورت یک بار برای همیشه بساط بی کیفرمانی اتهام به دیگران جمع شود.

پر واضح است که نمایندگی مجلس مجوزی برای تهمت پراکنی نیست و بر همین اساس شاید یک بار صدور حکم قاطع برای افرادی که بدون سند و مدرک علیه دیگران تهمت پراکنی می کنند بتواند به پاک شدن فضای سیاسی کشور کمک کند ضمن اینکه داشتن سند و مدرک نیز نمی تواند مجوز انتشار عمومی این اسناد را فراهم کند و جا دارد اگر اسنادی از تخلفات احتمالی وجود دارد در اختیار دستگاه های امنیتی و قضایی قرار داده شود نه اینکه این شائبه ایجاد شود که این ادعا ها با هدف جلب توجه در فضای مجازی مطرح شده است.