زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک

هنوز تکلیف قانونی موتور سواران زن مشخص نشده است که شاهد پدیده‌های تازه‌تر نیز در این حوزه هستیم.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۵۱
| |
3002 بازدید
|
۱۶

زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک

موتور سواری زنان همچنان با لایه‌هایی از پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی همراه است که البته قابل رفع به نظر می‌رسند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، مدیران و تصمیم‌گیران ما آموخته‌اند که برخی تغییرات را تنها پس از پرداخت انواع هزینه‌های سنگین بپذیرند. با این حال، هسته اصلی بحث موتورسواری زنان، فراتر از جنسیت، به مسئله‌ای مشترک با بخش قابل توجهی از مردان بازمی‌گردد: فقدان گواهینامه رانندگی، نقض استانداردهای ایمنی و عواقب ناگوار تصادفات احتمالی. 

آمارهای پلیس راهور نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد تصادفات موتورسیکلت در کلان‌شهرها به دلیل عدم رعایت قوانین و تجهیزات ایمنی رخ می‌دهد، و این ریسک برای زنان – که اغلب بدون آموزش رسمی وارد این عرصه می‌شوند – دوچندان می‌شود.

در مسیر مدرسه

داستان موتورسواری زنان هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. نیروی انتظامی در انتظار تصویب قوانین نهایی از سوی نهادهای بالادستی است تا تکلیف این موضوع روشن شود. اما در این میان، چالش‌های جدیدی در حال ظهور است که جامعه را به فکر وامی‌دارد. تصور کنید مادرانی که با موتورسیکلت، فرزندان دانش آموز خود را به مدرسه می‌رسانند: این صحنه نه تنها نمادی از استقلال‌خواهی زنان و وجود مشکلات مالی در تدارک سرویس مدرسه است، بلکه دردسرهایی جدی نیز برای خودشان و مأموران پلیس ایجاد کرده.

دردسرها

گزارش‌های میدانی از تهران و شهرهای بزرگ حاکی از آن است که بسیاری از این زنان، به دلیل ترافیک سنگین صبحگاهی و کمبود وسایل نقلیه عمومی، ناچار به استفاده از موتور شده‌اند. با این وجود، حوادثی مانند سقوط کودک از موتور یا برخورد با خودروها، بارها منجر به مداخله پلیس و حتی اعمال جریمه‌ شده است.

ریشه بخشی از این پدیده را باید در فشارهای اقتصادی جستجو کرد. گرانی سرسام‌آور سرویس‌های مدارس – که در برخی مناطق تا ۵۰ درصد افزایش یافته – و حضور مردان خانواده در محل کار دقیقاً در ساعات پیک صبحگاهی، زنان را به سمت موتورسواری سوق داده است. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر از سوی مرکز آمار ایران، بیش از ۶۰ درصد خانواده‌های متوسط شهری اعلام کرده‌اند که هزینه حمل‌ونقل فرزندان به مدرسه، بخش عمده‌ای از بودجه ماهانه‌شان را بلعیده است. در نتیجه، موتورسیکلت به عنوان گزینه‌ای ارزان و سریع، جایگزین شده، اما این انتخاب ناخواسته، ریسک‌های ایمنی را به همراه دارد. زنان اغلب بدون کلاه ایمنی استاندارد یا آموزش‌های لازم، اقدام به حمل کودکان می‌کنند، که این امر نه تنها جان خودشان، بلکه فرزندانشان را تهدید می‌کند.

زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک

بعد از مدرسه...

موتورسواری زنان در ایران، ابتدا از فشار تحولات اجتماعی و فرهنگی زاده شد. حالا با  گرانی سرویس مدارس (تا ۵۰٪ افزایش) و حضور مردان در محل کار صبحگاهی، مادران را به حمل فرزندان با موتور واداشته است. این پدیده احتمالا به مسافرکشی شخصی و اینترنتی گسترش می‌یابد، اما تا تصویب قانون نهایی، شرکت‌های تاکسی آنلاین و پیک موتوری از جذب زنان منع‌اند و فعالیت‌ها غیررسمی و پرریسک می‌ماند.

در میان فقدان گواهینامه، نقض ایمنی (به‌ویژه برای کودکان) و تصادفات فزاینده، پلیس با رویکرد تعاملی (۷۰٪ برخوردها بدون جریمه) عمل می‌کند، اما تأخیر قانون‌گذاری آن را میان خواست زنان و تصمیم‌گیران در سردرگمی و انتقاد دوجانبه قرار خواهد داد.

فعلا کژ دار و مریز

در یکی دو سال گذشته، انتشار ویدیوهایی از حرکات خطرناک دانش‌آموزان دختر موتورسوار در شبکه‌های اجتماعی، موجی از نگرانی ایجاد کرده بود. البته این نگرانی در مورد مردان نیز وجود دارد. این کلیپ‌ها – که شامل چرخاندن موتور در خیابان‌های شلوغ یا حمل چندین نفر روی یک موتور است – نه تنها خطرناک هستند، بلکه می‌توانند به عنوان بهانه‌ای برای مخالفان قانونی‌سازی موتورسواری زنان عمل کنند. کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که چنین رفتارهایی، روند تصویب قوانین حمایتی را کند کرده و تصویر منفی از این پدیده ترسیم می‌کند. پلیس راهنمایی و رانندگی بارها تأکید کرده که بدون زیرساخت‌های آموزشی و نظارتی، آزادسازی کامل این فعالیت، فاجعه‌بار خواهد بود.

در این شرایط پرتنش، تعامل سازنده شهروندان با پلیس حیاتی است. رعایت توصیه‌های ایمنی مانند استفاده از کلاه، اجتناب از حمل سرنشین اضافی و شرکت در دوره‌های آموزشی، می‌تواند مسیر را هموار کند. اما بخش اعظم این داستان فراتر از قوانین است و نیازمند بررسی‌های عمیق جامعه‌شناختی و اقتصادی. جامعه‌شناسان معتقدند که موتورسواری زنان، آینه‌ای از نابرابری‌های جنسیتی و در مواردی فشارهای معیشتی است که بدون سیاست‌گذاری جامع، حل نخواهد شد.

در نهایت، موتورسواری زنان نه تنها یک مسئله ترافیکی، بلکه نمادی از تحولات اجتماعی در ایران معاصر است. با تصویب قوانین شفاف و تمرکز بر آموزش، می‌توان این ضرورت را به فرصتی برای ایمنی و استقلال تبدیل کرد. تا آن زمان، احتیاط و همکاری متقابل، کلید عبور از این چالش‌هاست.

موتور سواری زنان موتور سواری بانوان موتور سواری پلیس پلیس راهور سرویس مدرسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
45
پاسخ
مملکت ما عادت داره همیشه لقمه رو ده بار بچرخونه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
باور کنید هزینه آموزش در ایران بالاست
هزینه ثبت نام ماهه‌ی ۱۰ تومن
هزینه جابجایی ماهی ۱۰ تومن
مردم از روی ناچاری و برای کاهش هزینه، بچه ها رو با موتور و ترک مادران به مدرسه می‌فرستند
در این مقاله فراموش شد از غیرت مادران هم بگن که دوشادوش مرد کار میکنه و حتی اجازه نمیده بچه اش بخاطر هزینه بالای رفت و آمد از تحصیل باز بماند
دست مریزاد به مادران با غیرت ایران
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
بابا مثل همه جای دنیا گواهینامه صادر کنید
موتور هم معاینه فنی و پلاک داشته باشه
نداشتن کلاه ایمنی هم 10 میلیون
تومن،جریمه، اینکه دیگه اینقدرسخت نیست.
ناشناس
|
France
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
1
34
پاسخ
طبق معمول وایمیستن تا اتفاقی بیفته بعد دستور رو دستور صادر میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
3
12
پاسخ
قانونی شدن گواهی نامه خانمها قطعا تبعاتی خواهد داشت و به شخصه با تبعات آن مخالفم ولی نمی توان بخاطر تبعات و هاشیه ها، همه خانمها را از حقشون منع کرد
پاسخ ها
زنبورک تبریز
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
جسارتا اومدی حرف بزنی راه رفتی
یکبار بخون ببین خودت فهمیدی چی نوشتی؟
یدونه به نعل
یدونه به میخ
ضمنا استاد کارشناس ...حاشیه صحیح است
بیژن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
4
29
پاسخ
هیچ پیچیدگی نداره فقط بعضی از افراد نمیخوان جامعه شاداب و رئ به جلو باشه چون نانشان توی تشنج آفرینی و متجحر گرائیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
18
پاسخ
این جمله متن کاملا نادرسته"جامعه ما آموخته که برخی تغییرات را تنها پس از پرداخت انواع هزینه‌های سنگین بپذیرد." جامعه مسیر تحولات خودش را بر ااساس شرایط اقتصادی و فرهنگی و نسلی طی میکنه. این حاکمیت هست که بجای درک و پذیرش اونها هنوز منکر این تغییراته و فکر میکنه میتونه شرایط رو بر جامعه تحمیل کنه !!
پاسخ ها
مهدی محمدی کلاسر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
سلام و سپاس لز شما. همون برداشت شما مدنظر ما بود. اما تذکر شما باعث اصلاح جمله‌بندی شد تا همان معنای .
مدنظر را برساند. سپاسگزارم از شما.
دبیر سرویس اجتماعی
ا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
11
4
پاسخ
خانمها میدونستن موتور چه خطراتی داره عمرا سوار بشن برامون دو ترکه هم میزنند چه جراتی داره نفر پشت سری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
1
7
پاسخ
جان مردم در ایران ارزشی ندارد
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
3
پاسخ
شتر سواری دولا دولا
این همه تصادف داریم که مختص موتور سوار مرد هست من خودم 9 سال هست سوار موتور هستم تازه پیک هم هستم و ا من تا الان تصادف نکردم
چرا تر خشک با هم آتیش میزنید
اون خانومی که مثال بچه اش پشت سرش هست سوار موتور نظرتون چیه که سر خیابان وایسه تا هر کس نا کسی براش ترمز بزنه آخرش با یه کرایه نسبتا بالا برسه مقصد
چرا نباید یه موتور داشته باشه خودش سر بلند بی منت برسه به کارهاش
بله اگه دختر ها زن هایی داریم که بد موتور سواری میکنن کار خطرناک میکنن
یعنی از آقایان اصلا همچین مواردی نداریم ها
هر کسی که دنبال دردسر بره بهش میرسه تمام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
4
پاسخ
اگه بچرو با ماشین بردین میدونید صبح آدم روانی میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
موافقم
جلوی مدرسه جای پارک نیست و همه عصبی و کلافه هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
1
1
پاسخ
موتور سواری خانم ها با موتورهای که محدودیت سرعت دارد، مثلاحداکثر40 کیلومتر
مانعی ندارد.
پاسخ ها
سید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
چرا
خانوم ها گناهشون چیه
خطایی کردن یا رانندگی بلد نیستن
نکنه چون زن هستن
ببین فرق زن و مرد چیه به نظرت
همون‌طور که موتور سوار ناشی مرد داریم زن هم داریم فرقی ندارن کار درستی نیست که نظر شخصی خودمون که فکر میکنیم درسته به زور به بقیه تحمیل کنیم
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
