En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قالیباف: اراده دختران ایران، خواب دشمن را آشفته کرد

اراده ملی دختران ایرانی باطل‌السحر دستگاه فریب دشمنان است .
کد خبر: ۱۳۳۷۰۴۸
| |
3 بازدید

قالیباف: اراده دختران ایران، خواب دشمن را آشفته کرد

 رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی گفت: اراده و عرق ملی دختران ایرانی باطل‌السحر دستگاه فریب دشمنان است و ایران عزیز به داشتن چنین دخترانی می‌بالد. 

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف در پیام تبریکی به مناسبت قهرمانی تیم ملی هندبال دختران ایران در آسیا اظهار کرد: کسب نخستین قهرمانی تیم ملی هندبال دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان، افتخاری بزرگ و باشکوه است که قلب تمام ایرانیان اصیل و وطن دوست را به وجد می‌آورد.

وی افزود: دختران سرزمین ایران بار دیگر ثابت کردند که هیچ محدودیت و تفاوتی با مردان در کسب افتخار و فتح قله‌های ورزشی ندارند و در زمانه‌ای که دنیا نگاه تبلیغاتی و تجاری به زنان دارد و دختران ایرانی را محدود و سرشکسته معرفی می‌کند، اراده و عرق ملی شما باطل‌السحر دستگاه فریب آنان شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام تبریک یادآور شد: ایران عزیز به داشتن چنین دخترانی می‌بالد که مثل همیشه بذر اراده و صلابت را می‌کارید و غرور ملی و افتخار درو می‌کنید.

قالیباف در ادامه گفت: درخشش بی‌نظیر شما تنها یک لحظه شادی‌آفرین در تاریخ ورزش نیست؛ که آغاز راهی است که آینده‌ای پرافتخار و شورانگیز برای دختران سرزمین پهلوانان و قهرمانان رقم می‌زند.

وی در این پیام تبریک اضافه کرد: کسب این موفقیت و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ثمره اعتماد، اتحاد، برنامه‌ریزی و زحمات مدیران، کادر فنی و همه دختران هندبال است.

رئیس قوه مقننه در این پیام خاطرنشان کرد: از صمیم قلب این عنوان ارزشمند را به شما، ملت شریف ایران و کادر فنی و مدیریتی هندبال کشور تبریک عرض می‌کنم و با افتخار فراوان سربلندی روزافزون شما دختران محجوب و پرافتخار ایران را از خداوند متعال خواستارم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پیام تبریک هندبال تیم ملی هندبال تیم ملی هندبال زنان قهرمان خبر فوری
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
کاظم جلالی انکار نکرد؛ همکاری دفاعی با روسیه در جریان است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قالیباف: در سال جدید هر ماه کالابرگ الکترونیکی توزیع می‌شود
تبریک قالیباف به تیم ملی کشتی فرنگی جوانان
پیام قالیباف برای مدال آوری حسن یزدانی در المپیک
پیروزی دختران هندبال ایران
پیام قالیباف به رؤسای پارلمان‌های کشورهای اسلامی
برد پرگل دختران هندبال ایران در آسیا
برتری پر گل هندبال پسران ایران برابر امارات
دعوت از ۱۸ بازیکن به اردوی تیم ملی هندبال
حضور قالیباف در نمایشگاه بین‌المللی کتاب+عکس
پیام قالیباف به مدال‌آوری ناهید کیانی در المپیک
عراقچی به قالیباف تبریک گفت
دعوت از ۲۳ بازیکن به اردوی تیم ملی
رقابت هندبالیست‌های ایرانی برای رتبۀ سوم آسیا
واکنش قالیباف به مدال ارزشمند مبینا نعمت‌زاده
۱۷ هندبالیست به اردوی تیم ملی هندبال زنان دعوت شدند
قالیباف: مجلس به دنبال مچ گیری نیست
پیام قالیباف به کاروان ایران در المپیک دانش‌آموزی
توقف دختران هندبال برابر پرافتخارترین تیم آسیا
قالیباف: تحجر ما را به جهنم انحراف از اسلام می‌برد
پیام تبریک قالیباف برای تیم‌ ملی فوتبال ایران در جام جهانی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۳ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۵۹ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۵۹ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۵۷ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005bpI
tabnak.ir/005bpI