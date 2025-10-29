قالیباف: اراده دختران ایران، خواب دشمن را آشفته کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی گفت: اراده و عرق ملی دختران ایرانی باطلالسحر دستگاه فریب دشمنان است و ایران عزیز به داشتن چنین دخترانی میبالد.
به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف در پیام تبریکی به مناسبت قهرمانی تیم ملی هندبال دختران ایران در آسیا اظهار کرد: کسب نخستین قهرمانی تیم ملی هندبال دختران ایران در بازیهای آسیایی جوانان، افتخاری بزرگ و باشکوه است که قلب تمام ایرانیان اصیل و وطن دوست را به وجد میآورد.
وی افزود: دختران سرزمین ایران بار دیگر ثابت کردند که هیچ محدودیت و تفاوتی با مردان در کسب افتخار و فتح قلههای ورزشی ندارند و در زمانهای که دنیا نگاه تبلیغاتی و تجاری به زنان دارد و دختران ایرانی را محدود و سرشکسته معرفی میکند، اراده و عرق ملی شما باطلالسحر دستگاه فریب آنان شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام تبریک یادآور شد: ایران عزیز به داشتن چنین دخترانی میبالد که مثل همیشه بذر اراده و صلابت را میکارید و غرور ملی و افتخار درو میکنید.
قالیباف در ادامه گفت: درخشش بینظیر شما تنها یک لحظه شادیآفرین در تاریخ ورزش نیست؛ که آغاز راهی است که آیندهای پرافتخار و شورانگیز برای دختران سرزمین پهلوانان و قهرمانان رقم میزند.
وی در این پیام تبریک اضافه کرد: کسب این موفقیت و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ثمره اعتماد، اتحاد، برنامهریزی و زحمات مدیران، کادر فنی و همه دختران هندبال است.
رئیس قوه مقننه در این پیام خاطرنشان کرد: از صمیم قلب این عنوان ارزشمند را به شما، ملت شریف ایران و کادر فنی و مدیریتی هندبال کشور تبریک عرض میکنم و با افتخار فراوان سربلندی روزافزون شما دختران محجوب و پرافتخار ایران را از خداوند متعال خواستارم.