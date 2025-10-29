به گزارش تابناک به نقل از فرارو، با گذشت ۳۶ روز از پاییز، هنوز خبری از باران و هوای خنک نیست؛ در حالی که سال‌های گذشته از نیمه دوم آبان شاهد اولین بارش‌های برف هم بوده‌ایم.

پیشینه وضعیت آب و هوایی تهران و مقایسه آن با شرایط کنونی، تصویری نگران‌کننده ترسیم می‌کند. هوای پاییزی به شکل محسوس از سال‌های گذشته متفاوت است و این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا تهران در هفته‌های آینده بارندگی خواهد داشت یا خیر.

صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور، به دغدغه مردم درباره نبود نشانه‌های پاییز پاسخ داد.

آینده‌ای گرم‌تر برای کره زمین پیش‌بینی می‌شود

صادق ضیاییان به فرارو گفت: «این پرسش که چرا هوا خنک نمی‌شود و نشانه‌ای از پاییز دیده نمی‌شود، در ابتدا ساده به نظر می‌رسد، اما پاسخ آن پیچیده است. یکی از عوامل کلان، تغییر اقلیم جهانی است که باعث گرمایش زمین شده و آینده‌ای گرم‌تر برای کره زمین پیش‌بینی می‌شود. عامل دوم، وضعیت سامانه‌های جوی محلی است که سبب شده سرمای هوا دیرتر فرا برسد.»

از روز جمعه، انتظار کاهش دما ۵ درجه‌ای داریم

او افزود: «خبر خوب این است که طی روز‌های آینده، به ویژه از روز جمعه، انتظار کاهش دما را داریم؛ دما حدود ۴ تا ۵ درجه خنک‌تر خواهد شد و حداقل در شهر تهران و نیمه شمالی کشور، حالتی پاییزی از نظر دما احساس خواهد شد. هشدار کاهش دما نیز توسط ما صادر شده است.»

در تهران عمدتاً برف در نیمه دوم آبان رخ می‌دهد/ برای تهران تا ۱۰ روز بارش پیش‌بینی نمی‌شود

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور گفت: «برف آبان ماه در مناطق مختلف ایران متفاوت است؛ ممکن است اکنون در آذربایجان برف دیده شود، اما در تهران عمدتاً برف در نیمه دوم آبان رخ می‌دهد و در بعضی سال‌ها این اتفاق افتاده است. متأسفانه امسال، همان‌طور که پیش‌بینی شده بود، پاییز کم‌بارشی را تجربه می‌کنیم و در روز‌های پیش رو نیز برای تهران تقریباً یک هفته تا ۱۰ روز بارش پیش‌بینی نمی‌شود.»

استان‌های ساحلی دریای خزر در روز‌های آینده بارش خوبی دارد

او افزود: «با این حال، طی روز‌های آینده در برخی مناطق کشور، به ویژه استان‌های ساحلی دریای خزر، انتظار داریم روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه بارش خوبی داشته باشند. در سایر مناطق کشور، تقریباً هیچ بارشی پیش‌بینی نشده و اغلب نقاط طی یک هفته آینده بدون بارش خواهند بود.»

از ابتدای ماه جاری نیز تقریباً بارش کشور صفر بوده

ضیاییان گفت: «برای بررسی وضعیت آب و هوایی و مقایسه آن با سال‌های گذشته نیاز است که ماه یا فصل کامل شود، اما اکنون هنوز در پاییز هستیم. طی ۷ روز گذشته، بارش کشور کاهش شدیدی داشته و میانگین بارش کشور تنها حدود ۰.۲ میلی‌متر بوده، در حالی که میانگین بلندمدت برای همین بازه زمانی ۲.۷ میلی‌متر است. از ابتدای ماه جاری نیز تقریباً بارش کشور صفر بوده که قابل توجه است.»

نسبت به میانگین بلند مدت حدود ۷۸.۸ درصد کاهش بارش داشتیم

او افزود: «اگر کل فصل پاییز را در نظر بگیریم، تا کنون حدود ۱.۷ میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده، در حالی که میزان بلندمدت بارش در همین بازه زمانی حدود ۷.۸ میلی‌متر بوده است. به این ترتیب، کاهش بارش فصل پاییز تاکنون نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۷۸.۸ درصد است. سال گذشته در همین بازه زمانی بارش‌های مناسبی ثبت شده بود؛ امسال نسبت به سال گذشته نیز ارقام پایین‌تر هستند و نسبت کاهش بارش نسبت به سال گذشته حدود ۸۷ درصد است (امسال ۱.۷ میلی‌متر، سال گذشته ۱۲.۷ میلی‌متر).»

بسیاری از استان‌ها از ابتدای پاییز تاکنون بارش نداشته‌اند

او ادامه داد: «در استان‌های ساحلی دریای خزر نیز تنها حدود ۱.۷ میلی‌متر بارش ثبت شده و بسیاری از استان‌ها از ابتدای پاییز تاکنون بارش نداشته‌اند، از جمله اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد.»

ضیاییان در نهایت گفت: در آینده نزدیک برای تهران انتظار بارش نداریم، اما برای نیمه دوم آبان، به امید خدا، احتمال وقوع بارش‌هایی وجود دارد.